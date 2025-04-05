Стиль Rich Guy: ось секретні інгредієнти повсякденного образу мільйонера з "Білого лотосу"
- Сім'я Ретліффів у серіалі "Білий лотос" демонструє елегантний, розслаблений та індивідуальний стиль, в рамках тихої розкоші. І дуже гарно показує, що стиль не залежить від брендів.
- Ключові елементи стилю цих багатих чоловіків – нейтральні та класичні кольори, одяг під нагоду, розкішні аксесуари та сонцезахисні окуляри, і правильний баланс між сексуальністю та вульгарністю.
Сім'я Ретліффів у серіалі "Білий лотос" – дуже багата і знається на стилі. А отже, може дати нам кілька уроків щодо того, як можна створити повсякденний образ мільйонера.
Він елегантний, але водночас розслаблений і з великою часткою індивідуальності. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.
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Як досягти повсякденного вигляду мільйонера: ключі Ретліффів із "Білого лотоса"
Стиль Ретліффів – в рамках тихої розкоші, але повсякденний і літній. Тобто він трохи веселіший, барвистіший і свіжіший, ідеальний для пляжного відпочинку або для літнього міста.
Тімоті Ретліфф (Джейсон Айзекс) – вишуканий і стильний чоловік. Саксон (Патрік Шварценеггер) – молодший, тож його стиль трохи більш яскравий і веселий. А Лохлан (Сем Нівола) – підліток, і має набагато крутіший стиль, ніж його брат і батько.
Усі разом вони створюють атмосферу елегантності й розкоші, яку неможливо не відчути. І справа не в брендах (там ніхто ніде не показує логотипів), а в тому, щоб знати, як поєднувати кожну річ, мати правильний настрій і колірну палітру, яка працює.
Елегантний, розслаблений та індивідуальний стиль мільйонерів показують Ретліффи у "Білому лотосі" / Дивіться фото НВО
- Нейтральні та класичні кольори. Вони ідеально підходять для літа, оскільки прохолодні та не поглинають світло. Ретліффи носять їх постійно, плюс класичні – синій, бежевий і білий, які не підвладні часу і легко поєднуються з усім.
- Одяг із нагоди. Це правило, якого слід дотримуватися завжди, і це одна з причин, чому Ретліффи мають чудовий вигляд, де б не були. Вони носять різні типи одягу залежно від місця та нагоди, не одягають одне й те саме для басейну та на вечірку.
- Розкішні аксесуари. Від спортивної Omega Лохлана до витонченого Rolex Саксона та ідеальних сонцезахисних окулярів Тімоті – так, Ретліффи розуміють силу хорошого аксесуару і те, як багато він може зробити для вбрання.
- Ідеальні сонцезахисні окуляри. Тімоті та вся його сім'я з'являлися в серіалі в сонцезахисних окулярах, які не тільки милі або класичні, але й мають лінзи, що ідеально пасують до розміру та форми їхніх облич, завдяки чому вони мають крутий вигляд.
- Сексуальність проти вульгарності. Тут вся справа в деталях. Ретліффи досягають ідеального балансу, показуючи шкіру, але лише трохи, дбаючи про пропорції вбрання і навіть про кількість ґудзиків, які вони вирішили залишити розстібнутими.