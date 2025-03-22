Що це за модель, чим вирізняється та скільки коштує? 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Рік Гетчетт носить цей годинник у серіалі "Білий лотос"

"Білий лотос" від HBO чудово показує розкішне життя та лицемірство еліти. Одним із доказів цього є й ретельний підбір кожної дрібної деталі, від одягу до аксесуарів, які підкреслюють характер персонажів.

У 3 сезоні Рік Гетчетт, якого грає Волтон Гоґґінс, носить на руці те, що привернуло увагу любителів годинників. Це не Rolex, не Patek, але – це годинник із сильною індивідуальністю. Знайомтеся – це Timex Q GMT, і він напрочуд доступний (його перша ціна рідко перевищує 200 євро, а в Україні продають за приблизно 10 000 гривень).

Модель віддає данину дизайну 1970-х завдяки 38-міліметровому сталевому корпусу та безелю за зразком класичних годинників для мандрівників. Чистий чорний циферблат має люмінесцентні індекси та віконце дати, а кварцовий механізм гарантує максимальну точність.

У 3 сезоні "Білого лотоса" Рік Гетчетт носить на руці те, що привернуло увагу любителів годинників / Фото НВО

Чорний пластиковий ремінець надає годиннику спортивного вигляду, який підійде всім шанувальникам елегантності. Він також є водонепроникним до 50 метрів, тобто ідеальний для коротких запливів, але не для дайвінгу.

Як годинник відбиває характер героя? Колись Рік Гетчетт міг би носити кричущу модель, але в 3 сезоні він обирає Timex, відомий лаконічним стилем. Цей вибір не випадковий.

Рік – людина, що опинилася між минулим і сьогоденням, між бажанням зберегти певний звичний шарм і потребою мати більш автентичний і менш надуманий вигляд. Тобто вибір більш доступного, але все ще стильного годинника є одним зі способів вираження цього блукання між двома світами.

Культовий серіал "Білий лотос" поставив цей аксесуар в центр уваги – і тепер моделі бренду, які шанувальники люблять вже понад 150 років, переживають відродження популярності. Адже це не просто модний годинник, а виріб, який розповідає історію.