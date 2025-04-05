Стиль Rich Guy: вот секретные ингредиенты повседневного образа миллионера из "Белого лотоса"

Семья Рэтлиффов в сериале "Белый лотос" очень богата и разбирается в стиле. А значит, может дать нам несколько уроков о том, как можно создать повседневный образ миллионера.

Он элегантный, но в то же время расслабленный и с большой долей индивидуальности. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

Смотрите также Педро Паскаль надел экстравагантные сапоги до бедра на премьеру "Последних из нас"

Как достичь повседневного образа миллионера: ключи Рэтлиффов из "Белого лотоса"

Стиль Рэтлиффов – в рамках тихой роскоши, но повседневный и летний. То есть он немного веселее, красочнее и свежее, идеален для пляжного отдыха или для летнего города.

Тимоти Рэтлифф (Джейсон Айзекс) – изысканный и стильный мужчина. Саксон (Патрик Шварценеггер) – моложе, поэтому его стиль немного более яркий и веселый. А Лохлан (Сэм Нивола) – подросток, и имеет гораздо более крутой стиль, чем его брат и отец.

Все вместе они создают атмосферу элегантности и роскоши, которую невозможно не почувствовать. И дело не в брендах (там никто нигде не показывает логотипов), а в том, чтобы знать, как сочетать каждую вещь, иметь правильное настроение и цветовую палитру, которая работает.

Элегантный, расслабленный и индивидуальный стиль миллионеров показывают Ретлиффы в "Белом лотосе" / Смотрите фото НВО