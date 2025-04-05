Стиль Rich Guy: вот секретные ингредиенты повседневного образа миллионера из "Белого лотоса"
- Семья Рэтлиффов в сериале "Белый лотос" демонстрирует элегантный, расслабленный и индивидуальный стиль, в рамках тихой роскоши. И очень хорошо показывает, что стиль не зависит от брендов.
- Ключевые элементы стиля этих богатых мужчин – нейтральные и классические цвета, одежда под случай, роскошные аксессуары и солнцезащитные очки, и правильный баланс между сексуальностью и вульгарностью.
Семья Рэтлиффов в сериале "Белый лотос" очень богата и разбирается в стиле. А значит, может дать нам несколько уроков о том, как можно создать повседневный образ миллионера.
Он элегантный, но в то же время расслабленный и с большой долей индивидуальности. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.
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Как достичь повседневного образа миллионера: ключи Рэтлиффов из "Белого лотоса"
Стиль Рэтлиффов – в рамках тихой роскоши, но повседневный и летний. То есть он немного веселее, красочнее и свежее, идеален для пляжного отдыха или для летнего города.
Тимоти Рэтлифф (Джейсон Айзекс) – изысканный и стильный мужчина. Саксон (Патрик Шварценеггер) – моложе, поэтому его стиль немного более яркий и веселый. А Лохлан (Сэм Нивола) – подросток, и имеет гораздо более крутой стиль, чем его брат и отец.
Все вместе они создают атмосферу элегантности и роскоши, которую невозможно не почувствовать. И дело не в брендах (там никто нигде не показывает логотипов), а в том, чтобы знать, как сочетать каждую вещь, иметь правильное настроение и цветовую палитру, которая работает.
Элегантный, расслабленный и индивидуальный стиль миллионеров показывают Ретлиффы в "Белом лотосе" / Смотрите фото НВО
- Нейтральные и классические цвета. Они идеально подходят для лета, поскольку прохладные и не поглощают свет. Ретлиффы носят их постоянно, плюс классические – синий, бежевый и белый, которые не подвластны времени и легко сочетаются со всем.
- Одежда по случаю. Это правило, которого следует придерживаться всегда, и это одна из причин, почему Рэтлиффы прекрасно выглядят, где бы ни были. Они носят разные типы одежды в зависимости от места и случая, не одевают одно и то же для бассейна и на вечеринку.
- Роскошные аксессуары. От спортивной Omega Лохлана до изящного Rolex Саксона и идеальных солнцезащитных очков Тимоти – так, Рэтлиффы понимают силу хорошего аксессуара и то, как много он может сделать для наряда.
- Идеальные солнцезащитные очки. Тимоти и вся его семья появлялись в сериале в солнцезащитных очках, которые не только милые или классические, но и имеют линзы, идеально подходящие к размеру и форме их лиц, благодаря чему они круто выглядят.
- Сексуальность против вульгарности. Здесь все дело в деталях. Ретлиффы достигают идеального баланса, показывая кожу, но лишь немного, заботясь о пропорциях наряда и даже о количестве пуговиц, которые они решили оставить расстегнутыми.