Науковці пояснили, чому потрібно частіше дзвонити друзям

Зараз часто можна зустріти думку, що не варто регулярно телефонувати друзям, тому що в наші дні ніхто просто цього не робить. Мовляв, повідомлення більш ніж достатньо.

Що ж, наука має що сказати з цього приводу – передовсім, що це повністю й абсолютно хибна позиція. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Чому варто дзвонити друзям, а не тільки писати

Дослідження Американської психологічної асоціації, в якому взяли участь понад 5 000 людей, виявило, що більшість вітають несподівані дзвінки або повідомлення від друзів. Ба більше – чим несподіванішим є жест, тим він цінніший.

Щось таке просте, як запитати, як справи, що відбувається в житті, навіть якщо люди не спілкувалися останнім часом, може мати великий позитивний вплив. Тобто ми схильні недооцінювати ефект, який може створювати цей простий жест, але людина, яка його відчуває, зазвичай сприймає його не як неприємність, а зовсім навпаки.

Життя буває досить складним і без дискусій про те, чи варто знову звертатися до людей, які нам небайдужі. Тож ви маєте телефонувати своїм друзям, навіть тим, з ким ви не спілкувалися роками. Ви обов'язково прикрасите їхній день і зробите їх трішки щасливішими.

Більшість людей насправді вітають несподівані дзвінки та повідомлення від друзів / Фото mego-studio@freepik

Зрештою, проблеми все одно будуть, і, можливо, не все можна прибрати за допомогою чату. Але знати, що хтось піклується про вас, мати можливість поговорити, згадати хороші моменти й створити нові, має багато переваг для вас.

Подумайте про поганий день, який у вас був, і як за кілька годин він став кращим, тому що ви змогли зустрітися зі своїми близькими. Чи випустити пар, поки вони хтось вас підтримував у ваших скаргах і турботах.

Це факт, що юдина здатна справлятися зі складними моментами більш спокійно і з набагато меншим стресом, коли поруч з нею її найкращий друг. Друзі допомагають нам почуватися більш розслаблено.

Тож телефонуйте або пишіть своїм друзям, вони будуть цьому раді. Ви можете відчути це просто зараз – негайно зв'язавшись з людиною, з якою давно не спілкувалися.