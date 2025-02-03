31-річний Нат Вайлд розповів про скандальні випадки, які траплялись з ним під час дівич-вечорів. Про них пише 24 Канал з посиланням на видання The Daily Star.

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Дівчата укладали божевільні угоди

За його словами, більшість відвідувачів, як правило, напідпитку, і існує негласне правило: "Що тут відбувається, тут і залишається". Насправді, він розповів, що багато хто зраджував під час святкування майбутнього весілля.

Коли його запитали про найдикішу річ, свідком якої він був на роботі, Нат відповів: "Я пам'ятаю дівич-вечір, який я організовував, і кожна дівчина нареченої мала партнера, і всі вони зраджували. Дівчата уклали угоду, і всі вони зробили це, і ніколи більше про це не говорили. Це було досить божевільно".

Спочатку для Ната стриптиз був підробітком на вихідних. У той час він працював теслею, якому просто потрібні були додаткові гроші. Але коли він зареєструвався на OnlyFans, він почав заробляти чималі гроші. Згодом, цей сервіс став його основним місцем праці.

Він каже, що більшість людей раді бачити його, коли він приходить на роботу, оскільки багато жінок схвильовані і хочуть добре провести час.

Жіночі зради, безумовно, трапляються, і я це бачив, – каже він. – Я також чув багато історій про це від моїх колег. Я б не сказав, що це дуже поширене явище і трапляється кожного разу, але, можливо, це трапляється десь у кожній десятій або п'ятнадцятій групі.



Стриптиз для Ната був підробітком / фото з інстаграму Вайлда

Нат розділяє роботу й особисте

Попри те, що він був свідком багатьох гучних витівок на роботі, він наполягає, що це не вплинуло на його думку про те, щоб зав'язати шлюб. Насправді, йому дуже добре вдається розмежовувати ці речі.

Для Ната робота – це просто концерт, на якому він насолоджується життям, не засуджуючи інших. Він пояснив: "Робота ніколи не змінювала моїх особистих поглядів на шлюб, стосунки чи будь-що інше. Робота завжди була просто роботою".

Я там, щоб працювати, і це все. Звичайно, коли я був молодшим, я добре проводив час, але я ніколи не був тусовщиком. Я відчуваю, що вже достатньо пожив таким стилем життя, і в якийсь момент ти переступаєш через це, і справа вже не в цьому. Це просто робота. Коли ти йдеш з роботи, ти залишаєш її там,

– наголосив він.

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Нат додав, що його робота ніколи не змінювала думку щодо одруження або створення сім'ї. І він думає, що якщо відмежовувати роботу від сім'ї, то вона не впливатиме на стосунки.