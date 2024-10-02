Ціль – 6 кубиків: це вправа, яка може змінити ваш прес назавжди

Хто б не хотів мати 6 кубиків преса, ці маленькі квадратики на торсі? Мабуть, ми всі мріємо про це в той чи інший момент нашого життя.

І хоча це не має бути нашим пріоритетом або головною метою, правда в тому, що практично всім нам подобається бачити рельєфні форми у своєму тілі. GQ розповідає, як цього досягти.

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Зробити прес мрії можливо за допомогою правильних вправ

Тренування преса має бути органічною частиною ваших тренувань, і не лише заради фізичних результатів та розвитку сили, але й заради переваг для здоров'я. Це також дає нам більшу стабільність, кращу рівновагу тощо.

Проблема в тому, що коли ми тренуємо м'язи черевного преса, то схильні думати, що повинні робити це без обтяження. Це може допомогти нам покращити силу і, частково, мобільність, але для більшості людей цього буде недостатньо. Щоб дійсно побачити прогрес, нам потрібно додати певний опір у наші вправи.

І є одна вправа, яка кине виклик нашим можливостям та може стати фундаментальною для розвитку нашого преса. Для її виконання нам знадобиться гантеля. А мовиться про присідання з верхнім пресом.

Тренування преса має бути органічною частиною ваших тренувань / Фото fxquadro@freepik

Виконання вправи дуже просте, якщо знати правильну техніку:

Ми повинні сісти на підлогу, тримаючи гантель обома руками на рівні грудей.

Впираючись п'ятами в підлогу, відкидаємося назад і лягаємо.

Далі треба встати, йдучи до колін, і одночасно підняти гантелю над головою, слідуючи прямою траєкторією.

Після цього повільно і контрольовано опускаємо гантелю, а потім знову лягаємо.

Потрібно долучити цю вправу до свого тренувального графіка як додаткову. І робити 3 або 4 підходи, залежно від того, наскільки ми втомилися або нашого рівня фізичної підготовки. Тривалість підходу 30 секунд, протягом яких треба виконувати рух без зупинки, а потім відпочити ще 30 секунд, перш ніж почати знову.

Коли ви починаєте пробувати вправу, робіть її з невеликою вагою, але за прогресом збільшуйте вагу. В ідеалі ви повинні виконувати цю вправу принаймні 2 дні на тиждень і поєднувати її з іншими вправами для преса і силовими тренуваннями.

Утім, при цьому не забувайте, що розвиток сильного преса має багато спільного з нашою генетикою, а також і з дієтою. Щоб прес став видимим, доведеться відчувати дефіцит калорій і прибрати черевний жир, який його приховує.