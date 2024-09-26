Цей м'яз розташований на задній частині плеча, він потрібен для розгинання ліктя і суттєво впливає на силу руки та її вигляд. Інтегруючи у своє тренування вправи на трицепс, пише GQ, ви зможете сформувати рельєфні руки.
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Тренування трицепсів із гантелею
Тренування трицепсів із гантелею має переваги. На відміну від тренажерів або штанги, гантелі пропонують ширший діапазон рухів, що дозволяє більш точно та ефективно скорочувати трицепси, забезпечуючи збалансований ріст м'язів.
Крім того, використання гантелей активує стабілізуючі м'язи, підвищуючи загальну силу і координацію рук. Додавання гантелей у тренування на трицепс може призвести до помітного збільшення м'язів та покращення функціональної сили.
Інтегруючи у своє тренування вправи на трицепс, ви зможете сформувати рельєфні руки / Фото freepik
Ось чудовий набір із 3 таких вправ на трицепс з однією гантелею:
- Розгинання лежачи з гантелею. Лежачи на лаві та тримаючи одну гантель обома руками, підіймайте вагу над грудьми й повільно опускайте її за головою. Цей рух змушує трицепси інтенсивно працювати по всьому діапазону руху, посилюючи активацію та розвиток м'язів та забезпечуючи збалансовану силу і симетрію.
- Розгинання трицепса з гантелею в одній руці. Ця потужна вправа максимально задіює трицепс. Тримаючи гантелю однією рукою, витягуйте руку над головою і повільно опускайте вагу за голову, а потім повертайте її у вихідне положення. Цей рух фокусується на рельєфі й силі м'язів, покращує фокус і контроль, допомагає виправити м'язовий дисбаланс.
- Жим гантелі на трицепс. Це чудовий спосіб відточити силу і рельєфність трицепса. Тримаючи гантелю в одній руці, злегка нахиліться вперед і підтримуйте тулуб протилежною рукою на лавці або коліні. Витягніть гантель назад і вгору, повністю скорочуючи трицепс, потім поверніться у вихідне положення. Цей рух дозволяє сконцентруватися на кожному трицепсі окремо, забезпечуючи збалансований розвиток м'язів.