Полагодить всі ґаджети: сексуальна майстриня зняла відвертий кліп у майстерні

Порівняно нещодавно ми розповідали про Тамар Шабі. Вона стала відомою своїми роликами, на яких ремонтує смартфони. Тепер же ізраїльтянка вирішила представити музичну відеороботу.

Вона отримала назву Fixit. Як ви вже зрозуміли, стосується вона безпосередньо роду діяльності Тамар. Сам же текст досить заплутаний, а її манера виконання – речитатив.

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Спокушає усіх з майстерні

Я так пишаюся собою і своїм шляхом, і ця пісня гаряча,

– наголосила Тамар у своєму інстаграмі.

TAMARA – Fixit: дивіться уривок гарячого кліпу майстрині

Особливої уваги заслуговує один з образів, який Тамар обрала для зйомки. Вона приміряла чорний шкіряний комплект білизни. Топ не повністю прикриває її бюст, що максимально привертає увагу усіх, хто побачив відеороботу.

Було б вкрай несправедливо, якби ми не поділились текстом пісні. Звернімо увагу, що переклад може бути неідеальним і мати певні неточності. Хай там як, вайб у цієї композиції запальний.

Fixit, текст пісні TAMARA

Чекай, ти все ще не розумієш, про що я.

Звичайно, тобі подобається те, що тут відбувається.

Напруга, що відбувається, коли ти наближаєшся до мене.

Урок засвоєний, якщо ти достатньо граєшся в тата.

Давай, тату.

Чому ти на мене дивишся?

Ти розбив екран і впустив телефон у воду.

Твоя дружина не розуміє, як ти зациклився на техніці.

Я ремонтую, не дивно, що він хоче більше.

Ти зламав диво, не дивно, що ти тут.

А якщо ти ще дитина, то в тебе нежить.

Той, кому він не потрібен, не пішов з ним на побачення, а пішов до його сестри.

Позі!

Ходи сюди, ходи сюди.

Ходи сюди, крихітко Хаджилано. Привіт.

Якщо ти мене кличеш, то привіт.

Якщо я тобі не подобаюся, то ти гей.

Йди сюди, йди сюди.

Давай, люба, Аджилано, привіт.

Якщо ти мене спитаєш, що з нею, привіт.

Якщо я тобі не подобаюсь, то ти гей.

Я сказала, поклади квитки. Поклади квитки.

Я не курю, але я кидаю голови.

Відсьорбни з пляшки і віддай важким клієнтам.

і ще 7 мільйонам людей.

Я Тік-Так Піксі.

Ти ж дитина, не називай її Симілак.

Піксі, замовкни.

Ти одружений, але слідкуй за нею в Тік-Так.

Тік-так, тік-так, тік-так, тік-так, тік-так, тік-так.

Не дивно, що він хоче більше.

Ти зруйнував диво, не дивно, що ти тут.

І якщо ти все ще дитина, у тебе нежить.

Той, хто нікчемний, я не буду з ним зустрічатися, бо він пішов до своєї сестри.

Поузі!

Ходи сюди, ходи сюди.

Ходи сюди, люба Аджилано. Привіт.

Якщо ти мене покличеш, що з нею? Привіт.

Якщо я тобі не подобаюся, то ти гей.

Йди сюди, йди сюди.

Ну ж бо, люба Аджилано, привіт.

Якщо ти мені скажеш, що з нею сталося, привіт.

Якщо я тобі не подобаюсь, то ти гей.

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Користувачі мережі у захваті від музичної прем'єри Тамар. Ось лише частина коментарів, які вони залишили на її сторінці в інстаграмі: