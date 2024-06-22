"В очах можна втопитися": українська модель у купальнику позбавила мережу спокою

Українська модель Таня Брик продовжує тішити своїх прихильників. Цього разу вона виклала спокусливий кадр, який миттєво розбурхав користувачів мережі.

На ньому красуня позує у купальнику. Правда, цей елемент гардероба видно зовсім трішечки. Натомість максимум уваги привертає до себе погляд Тані Брик.

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Модель заворожила поглядом

На кадрі можна побачити мокру Таню Брик. Припускаємо, вона щойно вийшла з басейну, який став тлом для цієї розкішної світлини. У моделі волосся вкладене назад, а максимум уваги до себе привертає її погляд. Власне, він викликав фурор серед її прихильників.

Усім так сподобалось це фото, що було ухвалено рішення його виставити,

– написала Таня Брик у дописі.

Таня Брик знялася біля басейну у купальнику / Фото з інстаграму Брик

Користувачі мережі цілком і повністю підтримали рішення української моделі. Вони не лише активно ставили лайки під публікацією, а й буквально засипали красуню коментарями та компліментами. Теплих слів її прихильники не шкодували:

"У цих очах можна втопитися";

"Батьків за генетику треба було в першу чергу відмічати!!!";

"Правильне рішення. Неймовірна";

"Як завжди чарівна";

"Сирена";

"Чудова".

Ми теж у захваті від Тані Брик. До слова, напередодні вона викладала в інстаграм відео, на якому можна побачити, як красуня відпочиває у купальнику. Правда, з невідомих нам причин цей ролик українська модель вирішила видалити.

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