З цього приводу наука має прагматичний погляд: реальні рішення рідкісні, і єдиний надійний засіб – це терпіння. Однак дещо може допомогти. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Що таке похмілля

Похмілля – це комплекс симптомів, які виникають після надмірного вживання алкоголю. Це про втому, головний біль, нудоту, підвищену чутливість до світла і шуму, дратівливість, запаморочення і навіть відчуття тривоги. Кожен реагує на алкоголь по-різному, тому вираженість симптомів у різних людей є непередбачуваною.

Симптоми зазвичай досягають піка, коли концентрація алкоголю в крові близька до нуля, тобто стан дискомфорту починає посилюватися, коли організм закінчує метаболізм алкоголю. І ця фаза може тривати до 24 годин, залишаючи людину млявою.

Чому алкоголь викликає похмілля? Ось основні винуватці:

Зневоднення . Алкоголь блокує виділення вазопресину – гормону, який допомагає ниркам утримувати воду. Результатом є надмірне виведення рідини, що спричиняє головний біль, спрагу та втому.

. Алкоголь блокує виділення вазопресину – гормону, який допомагає ниркам утримувати воду. Результатом є надмірне виведення рідини, що спричиняє головний біль, спрагу та втому. Подразнення шлунку. Алкоголь подразнює слизову шлунка і стимулює надмірне вироблення шлункового соку. Це пояснює нудоту, біль у животі та дискомфорт у травленні.

Алкоголь подразнює слизову шлунка і стимулює надмірне вироблення шлункового соку. Це пояснює нудоту, біль у животі та дискомфорт у травленні. Ацетальдегід. Коли печінка метаболізує алкоголь, вона виробляє цю молекулу, яка є дуже токсичною і вражає печінку, мозок і травну систему, посилюючи відчуття дискомфорту.

Коли печінка метаболізує алкоголь, вона виробляє цю молекулу, яка є дуже токсичною і вражає печінку, мозок і травну систему, посилюючи відчуття дискомфорту. Порушення сну. Алкоголь порушує цикли сну, особливо фазу швидкого сну, яка має важливе значення для відновлення. На початковому етапі він полегшує засинання, але фрагментує сон, спричиняючи раннє пробудження і постійну втому.

Також алкоголь дає тимчасове відчуття ейфорії, але як тільки ефект минає, мозок компенсує це відчуттям неспокою і тривоги. Це сприяє дратівливості та психічному дискомфорту.

Наука має прагматичний погляд на похмілля та засоби проти нього / Фото stockking@freepik

Чи існують чудодійні ліки проти похмілля

На жаль, наука однозначно стверджує: не існує чарівного рішення. Організму потрібен час, щоб вивести токсини, відновити водний баланс і рівновагу. Але певні стратегії можуть допомогти зменшити симптоми.

Регідратація – перший союзник. Вживання великої кількості води або напоїв, багатих на електроліти, може компенсувати втрату рідини та мінералів.

Вживання великої кількості води або напоїв, багатих на електроліти, може компенсувати втрату рідини та мінералів. Їсти легку їжу, багаті на поживні речовини продукти, фрукти та овочі. Особливо корисними можуть бути банани, багаті на калій.

багаті на поживні речовини продукти, фрукти та овочі. Особливо корисними можуть бути банани, багаті на калій. Відпочивати якомога більше. Сон – найкращий союзник у відновленні організму.

Сон – найкращий союзник у відновленні організму. Уникати важких фізичних вправ. Однак м'яка активність, як ходьба, може стимулювати кровообіг і сприяти одужанню.

Що стосується народних засобів – кави, холодного душу або "освіжаючого напою" – вони дають лише тимчасове полегшення.

І, звісно, найефективніший спосіб проти похмілля – не допустити його. Тобто пити в міру, їсти перед цим, і розбавляти алкогольні напої склянками води.

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