Ось 6 найкращих вправ для вашої спини, які зроблять її більшою та сильнішою
- Фізіотерапевт Алекс Корбетт рекомендує 6 вправ для тренування спини, такі як пуловер та підтягування.
- Вправи спрямовані на розвиток найширших м’язів, трапецієподібних м'язів, задніх дельтоподібних та інших.
- Регулярне виконання цих вправ допоможе зміцнити м'язи спини й покращити поставу.
Щоб покращити вигляд спини, необхідно тренувати всі її компоненти. Але є так багато різних вправ, які з них є найефективнішими?
Правда, додати всі можливі вправи у ваш тренувальний план – непосильно. Тому дізнайтеся про найефективніші рухи на 24 Каналі завдяки добірці порталу GQ.
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Як тренувати спину з максимальною ефективністю: 6 порад від фізіотерапевта
Ми схильні тренувати ті м'язи, які бачимо в дзеркалі. Але для органічної побудови тіла нам треба багато чого зробити зі своєю спиною. Фізіотерапевт Алекс Корбетт рекомендує застосовувати 6 конкретних вправ.
- Пуловер. Тренажер для пуловера нині не дуже в моді, але насправді це чудова машина для розвитку найширших м’язів спини.
- Підтягування. Це одна з найкращих і найфункціональніших вправ для верхньої частини спини. Причім формат хвата значення не має.
- Тяга (веслування) сидячи. Це може бути тяга штанги з опорою на груди, або з тросом, або на звичайному тренажері. Вправа спрямована на найширші м’язи спини, але акцент робиться на трапеціях, ромбоподібних м’язах та деяких менших верху спини.
- Зворотний мах. Задні дельтоподібні м'язи можуть мати великий вплив на загальний вигляд вашої спини, а ця вправа тренує саме їх.
- Підйом плечей. Трапецієподібні м'язи є одними з небагатьох м'язів спини, які люди бачать спереду. Не потрібно тренувати їх настільки, щоб у вас "відросла зайва пара плечей", але трохи уваги до них значно покращить вигляд вашої спини.
- Розгинання спини. Нижня частина спини не так вражає, як найширші м'язи або трапеції, але її важливість незаперечна. У вашому тілі є не лише прес, який ви бачите в дзеркалі – приблизно половина цього пресу розташована у вашій спині.
Тепер ви знаєте про ті вправи для спини, які є ключовими для зміцнення м’язів і покращення постави. Тільки зауважте, що для ефективності важливе ще й регулярне виконання цих вправ. Додавайте їх до ваших тренувань, щоб збудувати сильну і красиву спину.