Очевидно, спочатку це спрацьовувало – але вже ні. То що ми можемо зробити? 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Ці 5 вправ на прес виведуть вас на новий рівень

Якби ми говорили про руки, спину або ноги, можливо, змінивши кількість повторень або вагу гантелей, ми могли б продовжувати виконувати ті ж підходи. Просто збільшили б їх складність. Але для преса потрібно більше.

Ви можете тренувати м'язи преса, додаючи вагу, а можете тренувати його, працюючи над рухливістю. Все, що вам потрібно – це змінити свій підхід, зменшити час, який ви витрачаєте на кранчі та присідання, і вийти на новий рівень.

Якщо вас втомили одноманітні вправи на прес, зверніть увагу на альтернативні варіанти / Фото freepik

Фітнес-експерт Джейсон Пак створив ідеальне тренування на прес для таких ситуацій. Як він пояснює, нерідко люди зосереджуються лише на вправах без навантаження на короткі дистанції, коли мовиться про основні тренування.

Однак це не єдиний варіант, а насправді є кращий, який базується на довших діапазонах рухів і використанні прогресивного навантаження. Щоправда, для цього знадобиться обладнання – штанги, еластичні стрічки, лава та перекладина для підтягування.

Ось тренування для вашого преса, щоб вийти на новий рівень: дивіться відео Jason and Lauren

Тож якщо ви готові перейти на новий рівень, а не продовжувати виконувати старі вправи, зверніть увагу на це тренування. Воно пропрацює ваш прес і весь м'язовий каркас, як ніколи раніше.