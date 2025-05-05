У мережі визначились з "найсексуальнішою репортеркою в історії людства": гарячі фото американки

Знайомтесь з Тріш Крістакіс, телерепортеркою баскетбольного клубу "Маямі Хіт". Через крайню публікацію у мережі її встигли охрестити "найсексуальнішою репортеркою в історії людства".

Шалено популярною вона прокинулась після завершення сезону НБА. Тріш Крістакіс виклала світлину, на якій позує в екстремально обтислій сукні. І цей кадр переглянули понад 11 мільйона разів та дуже і дуже жваво обговорюють, пише 24 Канал.

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У мережі сходять з розуму від Тріш Крістакіс

Знайти коментар, у якому Тріш назвали "найсексуальнішою репортеркою в історії людства", практично неможливо. Але про це напередодні написали на фейсбук-сторінці спортивного порталу FootyRoom. Водночас ми заглянули під її допис в інстаграмі та зібрали буквально кілька коментарів, які залишили користувачі. Вони – яскравий доказ того, що Тріш зводить з розуму мережу:

"Живий доказ того, що не обов'язково помирати, щоб потрапити до раю";

"Яка ж ти красива";

"Тріш, ти виглядаєш дуже гарно. Ваші очі неповторно розкішні. Одна з ваших найкращих фотографій";

"Моя богиня";

"Абсолютно приголомшлива";

"Ти справжній витвір мистецтва".

Цей пост Тріш Крістакіс наробив чимало галасу / Фото з мережі X

Перш ніж показати інші її фото, розповімо коротко про Крістакіс. Відомо, що їй 31 рік, а народилась репортерка у передмісті Чикаго. У дівчини греко-американське коріння. Вона здобула вищу освіту в Університеті Іллінойсу. Професійною журналісткою вона стала завдяки бейсбольному клубу "Чикаго Кабс".

Упродовж останніх років Тріш Крістакіс займалась висвітленням чималої кількості спортивних подій. Зокрема, мовиться про НБА та NCAA. Що стосується "Маямі Хіт", то з ним вона співпрацює з 2021 року.

Гарячі фото, які публікує Тріш Крістакіс

Тріш Крістакіс практично не викладає світлини у купальниках або під час відпочинку. Водночас вона обирає вбрання, яке виграшно підкреслює її бездоганну фігуру.

Гарячі фото Тріш Крістакіс / Фото з інстаграму та мережі X Крістакіс

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Тріш Крістакіс однозначно заслуговує на те, щоб ви підписались на неї. Гарантуємо, вам точно припадуть до душі інші фото, які репортерка з величезним задоволенням викладає на своїх сторінках.