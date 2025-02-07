Ви не повірите, скільки разів цей чоловік підтягнувся за 24 години – це новий світовий рекорд

Спортивний блогер зі США Трут Гейнс зміг зробити майже неймовірне. І тепер ми маємо новий світовий рекорд за кількістю підтягувань за добу.

Гейнс зробив 10 001 повторення. 24 Канал із посиланням на "Чемпіон" розповідає докладніше.

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Американець підтягнувся 10 001 раз за добу та увійшов в історію

Правду кажучи, сайт Книги рекордів Гіннеса поки що не оновив дані про цей рекорд, але, вочевидь, це справа часу – не було інформації, що до спроби Трута Гейнса є якісь претензії. Що зробив цей американець?

Він зміг підтягнутися понад 10 тисяч разів за добу, а саме 10 001. Про це повідомили у різних соцмережах свідки події, та й сам Трут в інстаграмі.

Як американець встановив рекорд, що шокував світ: дивіться відео EvanHafer

Гейнс зміг зробити понад 10 тисяч підтягувань за добу: ось відео від самого just_truett

Трут Гейнс встановив світовий рекорд за кількістю підтягувань / Фото just_truett

Чоловік у своєму дописі відповів на питання: "Якби ви могли здійснити все що завгодно, що б це було?"

Для мене це було б знову побити цей рекорд. Усе, що для цього потрібно – це бути одержимим і повністю присвятити себе цьому єдиному завданню. Це те, чого вимагає від вас будь-яка мета,

– написав Гейнс.

Він, що цікаво, уже був офіційним рекордсменом у цій самій дисципліні, тоді його показник становив 8100. Але потім рекорд побив Даг Мартін, підтягнувшись 9 250 разів.