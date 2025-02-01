Знята агентством Mert & Marcus, вона викликала фурор у соціальних мережах. І всім цікаво – у чому секрет того, що Бекхем у 49 років має таку ж гарну форму, як і у 25? Чоловічий портал GQ спробував знайти відповідь на це питання, пише 24 Канал.
Дивіться також Не присідання і не станова тяга: ось найкраща вправа для сильних ніг і сідниць
Тренування Девіда Бекхема для зміцнення тіла і формування рельєфу
Особистий тренер Девіда Бекхема Боббі Річ пишається своїм клієнтом. Він не раз говорив, що колишній футболіст любить рухатися кожен день свого життя, і саме тому досі зберігає рельєфний прес, хоча йому вже ось-ось 50.
Професійна кар'єра спортсмена дала Бекхему важливе усвідомлення, наскільки важливо бути послідовним і не поспішати. Річ наголошує, що маленькі кроки – це справжній ключ до досягнення результатів на тривалий час.
У тренувальному графіку Девіда пріоритетними є силові вправи з обтяженнями. Це можна побачити й у його інстаграмі, де Бекхем часто ділиться своїми тренуваннями. Він виконує складні вправи, такі як станова тяга, присідання, жим і підтягування. Обов'язковими є і вправи з обертанням ядра для преса.
У часу футбольної активності він надавав перевагу кардіо, та тепер це повністю змінилося і він більше не витрачає стільки часу на біг. Тепер, окрім занять важкою атлетикою, Бекхем робить високоінтенсивні вправи, які поєднують кардіо та силові навантаження.
Як тренується Девід Бекхем: дивіться відео від davidbeckham
Ми не знаємо, який розпорядок дня у Девіда, але знаємо, які вправи є його улюбленими. Тож ви також можете легко додати їх у свою рутину.
- Віджимання. Віджимання повинні бути обов'язковою вправою у щоденному тренуванні кожного. Це одна з найефективніших вправ, вона опрацьовує кілька груп м'язів одночасно. Британець виконує їх з обтяженням, так досягаючи більшої глибини руху, що робить його складнішим. Щодо кількості повторень, то Девід каже, що може зробити 1000 (нас влаштує кілька підходів по 15).
- Підтягування на грудях вузьким хватом. Щоб опрацювати спину і біцепси, використовуйте тягу на груди вузьким хватом. Сидячи, візьміться за ручку тросового тренажера і, тримаючи спину прямо, підтягніть її до верхньої частини грудей, але лікті тримайте трохи далі від тіла.
- Відштовхування санчат. Дуже ефективна вправа, адже вона одночасно працює на кардіо, витривалість і силу. Додайте її у свої найінтенсивніші тренування, щоб кинути виклик всьому тілу.
- Коліна до грудей. Секрет гарного преса – базові вправи, такі як підтягування колін до грудей. Теорія проста: ми висимо на перекладині та, працюючи пресом, повинні підіймати коліна вгору, не надто розгойдуючись. Треба сказати, що у відео Бекхема це має простіший вигляд, ніж є насправді.
Зрозуміло, що Девід має гарну генетику з народження, яка разом із наполегливою працею привела його до успіху. Можливо, ми не можемо розраховувати на таку фізичну форму в 50 років, як у нього. Але ми можемо дечого в нього навчитися – щонайменше, залишатися активними та дотримуватися збалансованої дієти.