Знята агентством Mert & Marcus, вона викликала фурор у соціальних мережах. І всім цікаво – у чому секрет того, що Бекхем у 49 років має таку ж гарну форму, як і у 25? Чоловічий портал GQ спробував знайти відповідь на це питання, пише 24 Канал.

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Тренування Девіда Бекхема для зміцнення тіла і формування рельєфу

Особистий тренер Девіда Бекхема Боббі Річ пишається своїм клієнтом. Він не раз говорив, що колишній футболіст любить рухатися кожен день свого життя, і саме тому досі зберігає рельєфний прес, хоча йому вже ось-ось 50.

Професійна кар'єра спортсмена дала Бекхему важливе усвідомлення, наскільки важливо бути послідовним і не поспішати. Річ наголошує, що маленькі кроки – це справжній ключ до досягнення результатів на тривалий час.

У тренувальному графіку Девіда пріоритетними є силові вправи з обтяженнями. Це можна побачити й у його інстаграмі, де Бекхем часто ділиться своїми тренуваннями. Він виконує складні вправи, такі як станова тяга, присідання, жим і підтягування. Обов'язковими є і вправи з обертанням ядра для преса.

У часу футбольної активності він надавав перевагу кардіо, та тепер це повністю змінилося і він більше не витрачає стільки часу на біг. Тепер, окрім занять важкою атлетикою, Бекхем робить високоінтенсивні вправи, які поєднують кардіо та силові навантаження.

Як тренується Девід Бекхем: дивіться відео від davidbeckham

Ми не знаємо, який розпорядок дня у Девіда, але знаємо, які вправи є його улюбленими. Тож ви також можете легко додати їх у свою рутину.

Віджимання. Віджимання повинні бути обов'язковою вправою у щоденному тренуванні кожного. Це одна з найефективніших вправ, вона опрацьовує кілька груп м'язів одночасно. Британець виконує їх з обтяженням, так досягаючи більшої глибини руху, що робить його складнішим. Щодо кількості повторень, то Девід каже, що може зробити 1000 (нас влаштує кілька підходів по 15).

Віджимання повинні бути обов'язковою вправою у щоденному тренуванні кожного. Це одна з найефективніших вправ, вона опрацьовує кілька груп м'язів одночасно. Британець виконує їх з обтяженням, так досягаючи більшої глибини руху, що робить його складнішим. Щодо кількості повторень, то Девід каже, що може зробити 1000 (нас влаштує кілька підходів по 15). Підтягування на грудях вузьким хватом. Щоб опрацювати спину і біцепси, використовуйте тягу на груди вузьким хватом. Сидячи, візьміться за ручку тросового тренажера і, тримаючи спину прямо, підтягніть її до верхньої частини грудей, але лікті тримайте трохи далі від тіла.

Щоб опрацювати спину і біцепси, використовуйте тягу на груди вузьким хватом. Сидячи, візьміться за ручку тросового тренажера і, тримаючи спину прямо, підтягніть її до верхньої частини грудей, але лікті тримайте трохи далі від тіла. Відштовхування санчат. Дуже ефективна вправа, адже вона одночасно працює на кардіо, витривалість і силу. Додайте її у свої найінтенсивніші тренування, щоб кинути виклик всьому тілу.

Дуже ефективна вправа, адже вона одночасно працює на кардіо, витривалість і силу. Додайте її у свої найінтенсивніші тренування, щоб кинути виклик всьому тілу. Коліна до грудей. Секрет гарного преса – базові вправи, такі як підтягування колін до грудей. Теорія проста: ми висимо на перекладині та, працюючи пресом, повинні підіймати коліна вгору, не надто розгойдуючись. Треба сказати, що у відео Бекхема це має простіший вигляд, ніж є насправді.

Зрозуміло, що Девід має гарну генетику з народження, яка разом із наполегливою працею привела його до успіху. Можливо, ми не можемо розраховувати на таку фізичну форму в 50 років, як у нього. Але ми можемо дечого в нього навчитися – щонайменше, залишатися активними та дотримуватися збалансованої дієти.