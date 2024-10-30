Астронавт показав, як їсть кетчуп у невагомості: "криваве" відео стало вірусним під Геловін

Що відбувається, коли ви в умовах невагомості бризкаєте кетчупом із пляшки собі до рота? Астронавт NASA показав це на власному прикладі.

Метью Домінік (Matthew Dominick) перебував на Міжнародній космічній станції. Він і поділився на Х "кривавим" відео, яке у мережі вже встигли охрестити як приголомшливим, так і бридким, пише Daily Mail.

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Відео астронавта з кетчупом збурило мережу

У відео Домінік натискає на пляшку з кетчупом, і струмінь соусу тягнеться довгою прямою лінією, потім накопичується біля рота, формуючи своєрідну криваво-червону вежу. Яку астронавт зрештою ковтає.

Метью відтоді покинув МКС і повернувся на Землю (розваги із соусом були частиною неформального прощання). А свій пост присвятив, як він сам написав, усім любителям кетчупу.

Астронавт НАСА і пляшка кетчупу – епічне протистояння: дивіться відео dominickmatthew

Люди в мережі зустріли відео з різними емоціями – хтось називав його приголомшливим, а інші – огидним. Та більшість вважали, що воно одночасно і таке, і таке:

"Трохи круто, трохи гидко".

"Саме такою наукою нам потрібно займатися там, нагорі!"

"Це огидно, як пекло, весь цей цукор!"

, МКС літає за близько 250 миль над поверхнею Землі, тому сила тяжіння там становить 90% від земної, тобто різниця невелика. Але об'єкти на орбіті перебувають фактично у стані вільного падіння, тому опиняються у невагомості. Саме тому кетчуп не тягнувся донизу, коли Домінік вичавлював його з пляшки.

До слова, Метью Домінік з колегами пробули в космосі майже 8 місяців. Дуже довго вони не могли повернутися додому через технічні негаразди та негоду, зокрема ураган Мілтон.