Метью Домінік (Matthew Dominick) перебував на Міжнародній космічній станції. Він і поділився на Х "кривавим" відео, яке у мережі вже встигли охрестити як приголомшливим, так і бридким, пише Daily Mail.
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Відео астронавта з кетчупом збурило мережу
У відео Домінік натискає на пляшку з кетчупом, і струмінь соусу тягнеться довгою прямою лінією, потім накопичується біля рота, формуючи своєрідну криваво-червону вежу. Яку астронавт зрештою ковтає.
Метью відтоді покинув МКС і повернувся на Землю (розваги із соусом були частиною неформального прощання). А свій пост присвятив, як він сам написав, усім любителям кетчупу.
Астронавт НАСА і пляшка кетчупу – епічне протистояння: дивіться відео dominickmatthew
Люди в мережі зустріли відео з різними емоціями – хтось називав його приголомшливим, а інші – огидним. Та більшість вважали, що воно одночасно і таке, і таке:
- "Трохи круто, трохи гидко".
- "Саме такою наукою нам потрібно займатися там, нагорі!"
- "Це огидно, як пекло, весь цей цукор!"
До слова, Метью Домінік з колегами пробули в космосі майже 8 місяців. Дуже довго вони не могли повернутися додому через технічні негаразди та негоду, зокрема ураган Мілтон.