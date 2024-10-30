Метью Домінік (Matthew Dominick) перебував на Міжнародній космічній станції. Він і поділився на Х "кривавим" відео, яке у мережі вже встигли охрестити як приголомшливим, так і бридким, пише Daily Mail.

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Відео астронавта з кетчупом збурило мережу

У відео Домінік натискає на пляшку з кетчупом, і струмінь соусу тягнеться довгою прямою лінією, потім накопичується біля рота, формуючи своєрідну криваво-червону вежу. Яку астронавт зрештою ковтає.

Метью відтоді покинув МКС і повернувся на Землю (розваги із соусом були частиною неформального прощання). А свій пост присвятив, як він сам написав, усім любителям кетчупу.

Астронавт НАСА і пляшка кетчупу – епічне протистояння: дивіться відео dominickmatthew

Люди в мережі зустріли відео з різними емоціями – хтось називав його приголомшливим, а інші – огидним. Та більшість вважали, що воно одночасно і таке, і таке:

"Трохи круто, трохи гидко".

"Саме такою наукою нам потрібно займатися там, нагорі!"

"Це огидно, як пекло, весь цей цукор!"

Нагадаємо, МКС літає за близько 250 миль над поверхнею Землі, тому сила тяжіння там становить 90% від земної, тобто різниця невелика. Але об'єкти на орбіті перебувають фактично у стані вільного падіння, тому опиняються у невагомості. Саме тому кетчуп не тягнувся донизу, коли Домінік вичавлював його з пляшки.

До слова, Метью Домінік з колегами пробули в космосі майже 8 місяців. Дуже довго вони не могли повернутися додому через технічні негаразди та негоду, зокрема ураган Мілтон.