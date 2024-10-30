Астронавт показал, как ест кетчуп в невесомости: "кровавое" видео стало вирусным под Хэллоуин

30 октября 2024, 14:24
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Автор: Эдуард Хомченко

Источник:

Daily Mail

Что происходит, когда вы в условиях невесомости брызгаете кетчупом из бутылки себе в рот? Астронавт NASA показал это на собственном примере.

Мэтью Доминик (Matthew Dominick) находился на Международной космической станции. Он и поделился на Х "кровавым" видео, которое в сети уже успели окрестить как потрясающим, так и гадким, пишет Daily Mail.

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Видео астронавта с кетчупом взбудоражило сеть

В видео Доминик нажимает на бутылку с кетчупом, и струя соуса тянется длинной прямой линией, затем накапливается возле рта, формируя своеобразную кроваво-красную башню. Которую астронавт в конце концов глотает.

Мэтью с тех пор покинул МКС и вернулся на Землю (развлечения с соусом были частью неформального прощания). А свой пост посвятил, как он сам написал, всем любителям кетчупа.

Астронавт НАСА и бутылка кетчупа – эпическое противостояние: смотрите видео dominickmatthew

Люди в сети встретили видео с разными эмоциями– кто-то называл его потрясающим, а другие – отвратительным. Но большинство посчитали, что оно одновременно и такое, и такое:

  • "Немного круто, немного противно".
  • "Именно такой наукой нам нужно заниматься там, наверху!"
  • "Это отвратительно, как ад, весь этот сахар!"
Напомним, МКС летает на высоте около 250 миль над поверхностью Земли, поэтому сила тяжести там составляет 90% от земной, то есть разница небольшая. Но объекты на орбите находятся фактически в состоянии свободного падения, поэтому оказываются в невесомости. Именно поэтому кетчуп не тянулся вниз, когда Доминик выдавливал его из бутылки.

К слову, Мэтью Доминик с коллегами пробыли в космосе почти 8 месяцев. Очень долго они не могли вернуться домой из-за технических проблем и непогоды, в частности урагана Милтон.