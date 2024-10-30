Астронавт показал, как ест кетчуп в невесомости: "кровавое" видео стало вирусным под Хэллоуин

Что происходит, когда вы в условиях невесомости брызгаете кетчупом из бутылки себе в рот? Астронавт NASA показал это на собственном примере.

Мэтью Доминик (Matthew Dominick) находился на Международной космической станции. Он и поделился на Х "кровавым" видео, которое в сети уже успели окрестить как потрясающим, так и гадким, пишет Daily Mail.

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Видео астронавта с кетчупом взбудоражило сеть

В видео Доминик нажимает на бутылку с кетчупом, и струя соуса тянется длинной прямой линией, затем накапливается возле рта, формируя своеобразную кроваво-красную башню. Которую астронавт в конце концов глотает.

Мэтью с тех пор покинул МКС и вернулся на Землю (развлечения с соусом были частью неформального прощания). А свой пост посвятил, как он сам написал, всем любителям кетчупа.

Астронавт НАСА и бутылка кетчупа – эпическое противостояние: смотрите видео dominickmatthew

Люди в сети встретили видео с разными эмоциями– кто-то называл его потрясающим, а другие – отвратительным. Но большинство посчитали, что оно одновременно и такое, и такое:

"Немного круто, немного противно".

"Именно такой наукой нам нужно заниматься там, наверху!"

"Это отвратительно, как ад, весь этот сахар!"

МКС летает на высоте около 250 миль над поверхностью Земли, поэтому сила тяжести там составляет 90% от земной, то есть разница небольшая. Но объекты на орбите находятся фактически в состоянии свободного падения, поэтому оказываются в невесомости. Именно поэтому кетчуп не тянулся вниз, когда Доминик выдавливал его из бутылки.

К слову, Мэтью Доминик с коллегами пробыли в космосе почти 8 месяцев. Очень долго они не могли вернуться домой из-за технических проблем и непогоды, в частности урагана Милтон.