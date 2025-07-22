Як серфінг допомагає воїнам відновлюватися: історії Михайла та Олега від UNBROKEN

Спорт може стати потужним інструментом реабілітації, особливо для тих, хто пережив травми чи складні життєві випробування в часи війни. І чудовими прикладами тут є історії Михайла Тернавського та Олега Завалецького.

Вони подолали фізичні та психологічні виклики, демонструючи незламність духу. Їхній досвід серфінгу в рамках реабілітації у центрі UNBROKEN показує, пише 24 Канал, як фізична активність допомагає повернутися до повноцінного життя.

Дивіться також Ветерани ГУР з ампутаціями кинули виклик одному з найжорсткіших забігів у світі

Незламні духом: як серфінг став частиною реабілітації після війни?

22-річний Михайло Тернавський із Сумщини з дитинства мріяв про військову кар’єру. У 18 років він пішов на строкову службу, а в березні 2024 року приєднався до Третьої штурмової бригади. У січні 2025 року під час бойового завдання на Луганщині він підірвався на протипіхотній міні, втративши ногу, пише "Рубрика".

Після ампутації Михайло розпочав реабілітацію в центрі UNBROKEN у Львові. Тут він не лише працює над фізичним відновленням, але й відкриває нові горизонти через спорт. Граючи в теніс, баскетбол, займаючись боксом та ампфутболом, він тренує тіло і дух.

Його перша спроба серфінгу на протезі стала справжнім тріумфом – Михайло одразу встав на дошку, продемонструвавши неймовірну силу волі. Його мета – повернутися до служби, і спорт допомагає йому наближатися до неї.

Ось так спорт повертає воїнів до життя: дивіться відео UNBROKEN

24-річний Олег Завалецький також є на цьому відео. Він провів понад 3 роки в полоні, але це не зламало його духу. Повернувшись на мирну територію, він сміливо взявся за нові виклики. У рамках реабілітації в UNBROKEN Олег долучився до серфінгу разом із Михайлом.

Цей досвід став для нього не лише фізичним випробуванням, але й способом відновити впевненість у собі. Спорт допомагає Олегу адаптуватися до нового життя.

Історії Михайла та Олега доводять, що навіть після найважчих випробувань можливо знайти нові цілі. Спорт у центрі UNBROKEN не лише зміцнює тіло, але й надихає на нові звершення. Їхня незламність – приклад для всіх, хто прагне подолати труднощі.