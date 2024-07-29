Які талісмани були на кожній Олімпіаді та що вони означають: перелік і фото
Джерело:International Olympic Committee
Олімпійські ігри щороку вшановують різні традиції та зазвичай є посланнями солідарності між націями. А також – поваги до культури та історії, особливо країн-господарок, та інших кількох ключових аспектів цього спортивного змагання.
Однією з найвідоміших є традиція запалювання олімпійського вогню, історія якої триває з 1936 року донині, хоч і з перервами. Так само наявність пам'ятних талісманів на кожній Олімпіаді стало доброю звичкою вже багато років та Ігор тому.
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Чим за змістом є талісмани Олімпійських ігор
Від початку своєї історії талісмани Олімпійських ігор були покликані представляти культуру, історію та головні цінності міст, які приймають ці важливі світові змагання. Тобто вони є не тільки розвагою, комерційним продуктом, але й посланням, оскільки вони функціонують як своєрідні культурні посли ідентичності певної території. Саме тому кожен із талісманів розповідає певну історію, і всі вони залишили свій слід у спадщині Олімпіад.
Вперше талісман з'явився на Олімпійських іграх у 1968 році у французькому Греноблі. Тоді це був маленький чоловічок на лижах у неординарній позі – Шусс. Він був головним героєм численних сувенірних виробів, таких як дармовиси, значки, магніти, годинники й навіть надувні іграшки. Цікаво, що створювали його поспіхом, буквально – за одну ніч.
Літні олімпійські талісмани / Зображення МОК
Талісмани всіх літніх Олімпійських ігор
- Мюнхен 1972 – Волді. Такса, що уособлює витривалість, спритність і завзятість.
- Монреаль 1976 – Амік. Бобер, символ промисловості та працьовитості в Канаді.
- Москва 1980 – Міша. Ведмідь, що уособлює силу та дружбу.
- Лос-Анджелес 1984 – Сем. Лисий орел, національний символ США, що уособлює патріотизм і свободу.
- Сеул 1988 – Ходорі. Тигр, що символізує гостинність і дружелюбність корейського народу.
- Барселона 1992 – Кобі. Каталонська собака породи гос-д'атура, що уособлює сучасність і відкритість Барселони.
- Атланта 1996 – Іззі. Абстрактний персонаж, що представляє енергію та інновації.
- Сідней 2000 – Оллі, Сід і Міллі. Оллі – птах, що символізує навколишнє середовище, Сід – качконіс, що позначає австралійський дух, а Міллі – різновид їжачка, що знаменує мудрість тисячоліть.
- Афіни 2004 – Афіна та Февос. Натхненні античними ляльками, вони представляють історичну спадщину та зв'язок з давніми Олімпійськими іграми.
- Пекін 2008 – Бейбей, Цзінцзін, Хуаньхуань, Іньінь і Ніні. Це риба, що символізує процвітання, панда – щастя, вогонь – пристрасть, тибетська антилопа – здоров'я, та ластівка – знак удачі.
- Лондон 2012 – Венлок. Вигаданий персонаж, натхненний краплями сталі з Болтонського сталеливарного заводу, що представляє промислову спадщину Великої Британії.
- Ріо 2016 – Вінісіус. Вигадана тварина, натхненна дикою природою Бразилії, що символізує розмаїття та енергію країни.
- Токіо 2020 – Мірайтова. Футуристичний персонаж, ім'я якого поєднує японські слова "майбутнє" і "вічність".
- Париж 2024 – Фрігі. Його форма заснована на традиційних маленьких фрігійських капелюшках, предметі одягу, який є символом свободи.
Зимові олімпійські талісмани / Зображення МОК
Талісмани всіх зимових Олімпіад
- Інсбрук 1976 – Шнемандль. Сніговик, що символізує радість і веселощі зими.
- Лейк-Плесід 1980 – Роні. Єнот, що уособлює допитливість і дух пригод.
- Сараєво 1984 – Вучко. Вовк, що символізує мужність і силу.
- Калгарі 1988 – Гайді та Гауді. Білі ведмеді, що уособлюють гостинність і теплоту канадського духу.
- Альбервіль 1992 – Меджик. Зірка, що символізує магію та радість Ігор.
- Ліллехаммер 1994 – Хаакон і Крістін. Норвезькі діти, що представляють молодь і скандинавські традиції.
- Нагано 1998 – Суккі, Ноккі, Леккі й Цуккі. Це сови, що символізують мудрість і природу.
- Солт-Лейк-Сіті 2002 – Порох, Вугілля і Мідь. Це сніговий заєць, що символізує швидкість, чорний ведмідь – силу, і койот – кмітливість.
- Турин 2006 – Неве і Гліз. Це сніжок, що уособлює ніжність і елегантність, та кубик льоду, який символізує силу та енергію.
- Ванкувер 2010 – Міга, Куатчі та Сумі. Це морський ведмідь, що символізує пригоди, велика лапа – символ сили та захисту, і міфічна тварина, яка позначає мудрість та зв'язок з природою.
- Сочі 2014 – сніговий барс, білий ведмідь і заєць, як символи спритності, сили, витривалості та швидкості.
- Пхьончхан 2018 – Сохоранг. Білий тигр, що символізує захист і впевненість.
- Пекін 2022 – Бінг Двен Двен. Панда, що уособлює радість і удачу.