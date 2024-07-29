Какие талисманы были на каждой Олимпиаде и что они означают: перечень и фото

29 июля 2024, 10:31
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International Olympic Committee

Олимпийские игры ежегодно чествуют различные традиции и обычно являются посланиями солидарности между нациями. А также – уважения к культуре и истории, особенно стран-хозяек, и других нескольких ключевых аспектов этого спортивного соревнования.

Одной из самых известных является традиция зажжения олимпийского огня, история которой длится с 1936 года поныне, хоть и с перерывами. Так же наличие памятных талисманов на каждой Олимпиаде стало хорошей привычкой уже много лет и Игр назад.

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Чем по смыслу являются талисманы Олимпийских игр

С начала своей истории талисманы Олимпийских игр были призваны представлять культуру, историю и главные ценности городов, принимающих эти важные мировые соревнования. То есть они являются не только развлечением, коммерческим продуктом, но и посланием, поскольку они функционируют как своеобразные культурные послы идентичности определенной территории. Именно поэтому каждый из талисманов рассказывает некую историю, и все они оставили свой след в наследии Олимпиад. 

Впервые талисман появился на Олимпийских играх в 1968 году во французском Гренобле. Тогда это был маленький человечек на лыжах в оригинальной позе – Шусс. Он был главным героем многочисленных сувенирных изделий, таких как брелки, значки, магниты, часы и даже надувные игрушки. Интересно, что создавали его в спешке, буквально – за одну ночь.

Летние олимпийские талисманы / Изображения МОК

Талисманы всех летних Олимпийских игр

  • Мюнхен 1972 – Уолди. Такса, олицетворяющая выносливость, ловкость и упорство.
  • Монреаль 1976 – Амик. Бобер, символ промышленности и трудолюбия в Канаде.
  • Москва 1980 – Миша. Медведь, олицетворяющий силу и дружбу.
  • Лос-Анджелес 1984 – Сэм. Лысый орел, национальный символ США, олицетворяющий патриотизм и свободу.
  • Сеул 1988 – Ходори. Тигр, символизирующий гостеприимство и дружелюбие корейского народа.
  • Барселона 1992 – Коби. Каталонская собака породы гос-д'атура, олицетворяющая современность и открытость Барселоны.
  • Атланта 1996 – Иззи. Абстрактный персонаж, представляющий энергию и инновации.
  • Сидней 2000 – Олли, Сид и Милли. Олли – птица, символизирующая окружающую среду, Сид – утконос, обозначающий австралийский дух, а Милли – разновидность ежика, знаменующая мудрость тысячелетий.
  • Афины 2004 – Афина и Февос. Вдохновленные античными куклами, они представляют историческое наследие и связь с древними Олимпийскими играми.
  • Пекин 2008 – Бейбэй, Цзинцзин, Хуаньхуань, Иньинь и Нини. Это рыба, символизирующая процветание, панда – счастье, огонь – страсть, тибетская антилопа – здоровье, и ласточка – знак удачи.
  • Лондон 2012 – Венлок. Вымышленный персонаж, вдохновленный каплями стали с Болтонского сталелитейного завода, представляющий промышленное наследие Великобритании.
  • Рио 2016 – Винисиус. Вымышленное животное, вдохновленное дикой природой Бразилии, символизирующее разнообразие и энергию страны.
  • Токио 2020 – Мирайтова. Футуристический персонаж, имя которого сочетает японские слова "будущее" и "вечность".
  • Париж 2024 – Фриги. Его форма основана на традиционных маленьких фригийских шляпках, предмете одежды, который является символом свободы.

Зимние олимпийские талисманы / Изображения МОК

Талисманы всех зимних Олимпиад

  • Инсбрук 1976 – Шнемандль. Снеговик, символизирующий радость и веселье зимы.
  • Лейк-Плэсид 1980 – Рони. Енот, олицетворяющий любознательность и дух приключений.
  • Сараево 1984 – Вучко. Волк, символизирующий мужество и силу.
  • Калгари 1988 – Гайди и Гауди. Белые медведи, олицетворяющие гостеприимство и теплоту канадского духа.
  • Альбервиль 1992 – Меджик. Звезда, символизирующая магию и радость Игр.
  • Лиллехаммер 1994 – Хаакон и Кристин. Норвежские дети, представляющие молодежь и скандинавские традиции.
  • Нагано 1998 – Сукки, Нокки, Лекки и Цукки. Это совы, символизирующие мудрость и природу.
  • Солт-Лейк-Сити 2002 – Порох, Уголь и Медь. Это снежный заяц, символизирующий скорость, черный медведь – силу, и койот – сообразительность.
  • Турин 2006 – Неве и Глиз. Это снежок, олицетворяющий нежность и элегантность, и кубик льда, символизирующий силу и энергию.
  • Ванкувер 2010 – Мига, Куатчи и Суми. Это морской медведь, символизирующий приключения, большая лапа – символ силы и защиты, и мифическое животное, которое обозначает мудрость и связь с природой.
  • Сочи 2014 – снежный барс, белый медведь и заяц, как символы ловкости, силы, выносливости и скорости.
  • Пхенчхан 2018 – Сохоранг. Белый тигр, символизирующий защиту и уверенность.
  • Пекин 2022 – Бинг Двен Двен. Панда, что олицетворяет радость и удачу.

Автор: Едуард Хомченко