Какие талисманы были на каждой Олимпиаде и что они означают: перечень и фото
Источник:International Olympic Committee
Олимпийские игры ежегодно чествуют различные традиции и обычно являются посланиями солидарности между нациями. А также – уважения к культуре и истории, особенно стран-хозяек, и других нескольких ключевых аспектов этого спортивного соревнования.
Одной из самых известных является традиция зажжения олимпийского огня, история которой длится с 1936 года поныне, хоть и с перерывами. Так же наличие памятных талисманов на каждой Олимпиаде стало хорошей привычкой уже много лет и Игр назад.
Смотрите также Олимпийская мода 2024: вот подборка 10 самых красивых национальных сборных в их форме
Чем по смыслу являются талисманы Олимпийских игр
С начала своей истории талисманы Олимпийских игр были призваны представлять культуру, историю и главные ценности городов, принимающих эти важные мировые соревнования. То есть они являются не только развлечением, коммерческим продуктом, но и посланием, поскольку они функционируют как своеобразные культурные послы идентичности определенной территории. Именно поэтому каждый из талисманов рассказывает некую историю, и все они оставили свой след в наследии Олимпиад.
Впервые талисман появился на Олимпийских играх в 1968 году во французском Гренобле. Тогда это был маленький человечек на лыжах в оригинальной позе – Шусс. Он был главным героем многочисленных сувенирных изделий, таких как брелки, значки, магниты, часы и даже надувные игрушки. Интересно, что создавали его в спешке, буквально – за одну ночь.
Летние олимпийские талисманы / Изображения МОК
Талисманы всех летних Олимпийских игр
- Мюнхен 1972 – Уолди. Такса, олицетворяющая выносливость, ловкость и упорство.
- Монреаль 1976 – Амик. Бобер, символ промышленности и трудолюбия в Канаде.
- Москва 1980 – Миша. Медведь, олицетворяющий силу и дружбу.
- Лос-Анджелес 1984 – Сэм. Лысый орел, национальный символ США, олицетворяющий патриотизм и свободу.
- Сеул 1988 – Ходори. Тигр, символизирующий гостеприимство и дружелюбие корейского народа.
- Барселона 1992 – Коби. Каталонская собака породы гос-д'атура, олицетворяющая современность и открытость Барселоны.
- Атланта 1996 – Иззи. Абстрактный персонаж, представляющий энергию и инновации.
- Сидней 2000 – Олли, Сид и Милли. Олли – птица, символизирующая окружающую среду, Сид – утконос, обозначающий австралийский дух, а Милли – разновидность ежика, знаменующая мудрость тысячелетий.
- Афины 2004 – Афина и Февос. Вдохновленные античными куклами, они представляют историческое наследие и связь с древними Олимпийскими играми.
- Пекин 2008 – Бейбэй, Цзинцзин, Хуаньхуань, Иньинь и Нини. Это рыба, символизирующая процветание, панда – счастье, огонь – страсть, тибетская антилопа – здоровье, и ласточка – знак удачи.
- Лондон 2012 – Венлок. Вымышленный персонаж, вдохновленный каплями стали с Болтонского сталелитейного завода, представляющий промышленное наследие Великобритании.
- Рио 2016 – Винисиус. Вымышленное животное, вдохновленное дикой природой Бразилии, символизирующее разнообразие и энергию страны.
- Токио 2020 – Мирайтова. Футуристический персонаж, имя которого сочетает японские слова "будущее" и "вечность".
- Париж 2024 – Фриги. Его форма основана на традиционных маленьких фригийских шляпках, предмете одежды, который является символом свободы.
Зимние олимпийские талисманы / Изображения МОК
Талисманы всех зимних Олимпиад
- Инсбрук 1976 – Шнемандль. Снеговик, символизирующий радость и веселье зимы.
- Лейк-Плэсид 1980 – Рони. Енот, олицетворяющий любознательность и дух приключений.
- Сараево 1984 – Вучко. Волк, символизирующий мужество и силу.
- Калгари 1988 – Гайди и Гауди. Белые медведи, олицетворяющие гостеприимство и теплоту канадского духа.
- Альбервиль 1992 – Меджик. Звезда, символизирующая магию и радость Игр.
- Лиллехаммер 1994 – Хаакон и Кристин. Норвежские дети, представляющие молодежь и скандинавские традиции.
- Нагано 1998 – Сукки, Нокки, Лекки и Цукки. Это совы, символизирующие мудрость и природу.
- Солт-Лейк-Сити 2002 – Порох, Уголь и Медь. Это снежный заяц, символизирующий скорость, черный медведь – силу, и койот – сообразительность.
- Турин 2006 – Неве и Глиз. Это снежок, олицетворяющий нежность и элегантность, и кубик льда, символизирующий силу и энергию.
- Ванкувер 2010 – Мига, Куатчи и Суми. Это морской медведь, символизирующий приключения, большая лапа – символ силы и защиты, и мифическое животное, которое обозначает мудрость и связь с природой.
- Сочи 2014 – снежный барс, белый медведь и заяц, как символы ловкости, силы, выносливости и скорости.
- Пхенчхан 2018 – Сохоранг. Белый тигр, символизирующий защиту и уверенность.
- Пекин 2022 – Бинг Двен Двен. Панда, что олицетворяет радость и удачу.