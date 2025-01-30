Ясна річ, що ці аналоги матимуть наближені аромати до тих, які зараз у тренді. Але 24 Канал пропонує придивитись, адже вони можуть припасти до душі вам та допомогти довершити ваш образ!

Варте уваги Сміливим і суворим: 4 шкіряні парфуми для чоловіків, які полюбляють різкі аромати

Tom Ford Tobacco Vanille

Ціна: 7150 гривень за 30 мілілітрів.

7150 гривень за 30 мілілітрів. Аналог: Fabien Marche Precious Marron Fonce за 399 гривень за 100 мілілітрів.

Це парфумована вода, яка характерна східним пряним ароматом.

На початку ви відчуєте трав'янистий теплий тютюн, а також прянощі.

Серцем цього аромату є солодка ваніль, а також затишне какао.

А от шлейф – солодкі сухофрукти у парі з деревними акордами.



Аналог парфуму Tom Ford Tobacco Vanille / Колаж 24 Каналу

Піднісши аромат до носа, я відчув тютюнову насолоду, ваніль та нотки сухофруктів. Дуже добрий і, на мій погляд, універсальний парфум. Так, дійсно схожий на Tom Ford Tobacco Vanille, але менш солодкий, що зробило аромат більш чоловічим,

– каже один з покупців.

Paco Rabanne 1 Million Dollar

Ціна: 2673 гривень за 100 мілілітрів.

2673 гривень за 100 мілілітрів. Аналог: Play and Live Jazz за 139 гривень за 100 мілілітрів.

Ця парфумована вода характеризується деревним пряним ароматом.

Основні акорди цього аромату теплі пряні та цитрусові.

А от серце – кориця, спеції, а також троянда.

Шлейф – амбра, пачулі та шкіра.



Аналог парфуму Paco Rabanne 1 Million Dollar / Колаж 24 Каналу

Чудовий запах, тримається довго. Всім рекомендую, і буду сам замовляти ще,

– зауважив один з чоловіків.

Carolina Herrera 212 VIP Black

Ціна: 3702 гривні за 100 мілілітрів.

3702 гривні за 100 мілілітрів. Аналоги: The City Spirit Spicy 3 Scent за 239 гривень за 115 мілілітрів, а також Play and Live Sport Fight за 139 гривень за 50 мілілітрів.

The City Spirit Spicy 3 Scent – ідеальний аромат для міжсезоння.

Його верхні ноти п'янять з допомогою гіркуватого абсенту. А доповнюють його акценти анісу та солодкувато-землистого фенхелю.

Серце цього аромату – заспокійливий акорд лаванди.

Завершують аромат мускус і розкішна чорна ваніль.



Аналог парфуму Carolina Herrera 212 VIP Black / Колаж 24 Каналу

Свіжо-солодкий, в сторону свіжості аромат. Універсальний, такий що сподобається більшості. Для мене це 10 з 10 з першого затесту. Аля One million, тільки трохи скромніше і свіжіше,

– додав один з користувачів.

Play and Live Sport Fight – яскравий аромат.

Він розкривається з допомогою вираженого акорду гіркуватого абсенту з відтінком полину. Також ви відчуєте пряні солодкуваті ноти фенхелю та легку свіжість анісу.

Серце аромату – лаванда, яка дарує відчуття відпочинку, спокою, а також затишку.

Наприкінці залишається шлейф з чорної ванілі та чуттєвого мускусу.

Бюджетний клон Carolina Herrera 212 VIP Black,

– підтверджує один з чоловіків.

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Як бачите, дорогі аромати мають свої бюджетні аналоги. Тож, не завжди потрібно віддавати усі гроші світу, щоб круто підкреслити свій образ.