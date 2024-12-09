Як свята роблять нас щасливішими – навіть якщо ми думаємо, що це не так

Багато людей вважають свята найкращою порою року. Але не менше – так не вважають. І тут треба розібратися, чому воно так склалося і чи є на чиємусь боці правда.

Когось свята роблять щасливими, бо це пора сімейних зустрічей, веселощів та ласощів. Однак це не реальність для багатьох інших людей, які можуть відчувати себе самотніми, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Чи справді свята роблять людей щасливішими

Протягом решти року може бути трохи легше "забути" цю ситуацію, бо ми зосереджені на повсякденному житті та роботі. Але в грудні все інакше.

У грудні всі та все зосереджені на Різдві та новорічних святах. Які часто повертають багато спогадів, що можуть бути не тільки приємними, а й болючими.

Як пояснює Американська психологічна асоціація, кожен 4 дорослий у світі відчуває себе самотнім. І відчуття цього зазвичай загострюється під час свят, тому такі люди намагаються уникнути спогадів і ностальгії.

у світі відчуває себе самотнім. І відчуття цього зазвичай загострюється під час свят, тому такі люди намагаються уникнути спогадів і ностальгії. Та от що цікаво: дослідження Ратгерського університету у 2023 році показало, що саме ностальгія може бути "ліками", які роблять самотність більш терпимою і менш болючою.

Когось свята роблять щасливими, однак це не реальність для багатьох інших людей / Фото fxquadro@freepik

Свята можуть зробити нас щасливішими, якщо ми приймемо всі спогади, які вони приносять. А це своєю чергою надихає почуття соціальної впевненості та дає людям сили, щоб бути собою у суспільстві.

почуття соціальної впевненості та дає людям сили, щоб бути собою у суспільстві. Також більшість учасників дослідження визнали, що подолання ностальгії нагадує їм про те, що є дійсно важливим у їхньому житті, і забезпечує комфорт, а ще й натхнення.

Психолог Клей Раутледж після 20 років вивчення та досліджень виявив, що ностальгія є набагато позитивнішою та потужнішою, ніж будь-хто міг собі уявити. Оскільки вона допомагає людям "більш оптимістично дивитися в майбутнє".

А ще вона покращує самопочуття, зменшує тривожність, підвищує позитивний настрій, самооцінку та сенс життя. Ба більше, вона змушує людей відчувати вдячність і дає їм енергію,

– каже фахівець.

Ні, звісно, ностальгія – це не чарівна формула, яка змінить все за одну ніч. Але спогади про хороші часи можуть зробити нас трішки щасливішими. Навіть якщо спочатку ми думаємо інакше.