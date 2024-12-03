Подолати труднощі нелегко, але можливо – завдяки стійкості, правильним інструментам та натхненним історіям, які мотивують. Про кілька таких нагадає 24 Канал із посиланням на GQ.

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5 фільмів, які надихають – їх дійсно варто подивитися

Історії інших людей, навіть якщо вигадані, можуть навчити нас продовжувати боротися, вставати після падіння, вчитися на помилках і братися за другі шанси. Саме тому фільм може стати чудовим інструментом у ті моменти, коли нам потрібен поштовх.

Ігри розуму (A Beautiful Mind). Фільм заснований на реальних подіях, головні ролі зіграли Рассел Кроу та Дженніфер Коннеллі. Це історія про Джона Неша, геніального чоловіка з талантом до цифр і математики, але й із психічним розладом, що загрожує зруйнувати його життя, сім'ю і кар'єру. Джон вчиться жити з цим станом і долати його.

A Beautiful Mind: дивіться трейлер від Amblin

Форрест Гамп (Forrest Gump). Один із найвідоміших фільмів Тома Генкса, поєднання вигадки й реальності. Він про прагнення стати кращим і не дозволяти світу визначати тебе. Форрест – хлопчик з низьким IQ, але з матір'ю, яка підтримує його в усьому і допомагає розкрити його таланти. І поступово Форест долає всілякі негаразди, від війни у В'єтнамі до кохання і виклику батьківства.

Forrest Gump: дивіться трейлер від Paramount Movies

Роккі (Rocky). Світ познайомився з Роккі Бальбоа у 1976. Фільм зі Сильвестром Сталлоне розповідає історію боксера-аматора, який здобув можливість битися з чемпіоном. Роккі ніколи не бився на такому рівні й не мав необхідних ресурсів, але він наполегливо тренувався, щоб довести, що він теж може стати чемпіоном і що ніщо не зупинить його на шляху до мрії.

Rocky: дивіться трейлер від Amazon MGM Studios

Марсіанин (The Martian). Фільм номінований на 7 Оскарів. Він розповідає про астронавта (грає Метт Деймон), якого випадково забули на поверхні Марса. Опинившись на самоті, він мав знайти спосіб вижити та зв'язатися з Землею. Для цього він використовував мало ресурсів та багато креативу. Цей фільм розповідає про те, як творчість і трохи розуму можуть допомогти подолати негаразди.

The Martian: дивіться трейлер від 20th Century Studios

Мільйонер з нетрів (Slumdog Millionaire). Дев Патель зіграв головну роль у цьому чудовому фільмі, який здобув 8 Оскарів. Стрічка розповідає про бідного хлопчика з Мумбая, який натрапляє на різні виклики та труднощі у житті. Якось він бере участь у телешоу, де перемагає й отримує приз у мільйон доларів, але – його звинувачують у шахрайстві. Тоді він розповідає про своє життя і ті складні моменти, які відзначили його і привели до того, що він дізнався, як виграти в цій грі.

Slumdog Millionaire: дивіться трейлер від SearchlightPictures

Існує ще дуже багато класичних фільмів, які прагнуть надихнути нас, навчити, що ми сильніші, ніж думаємо. Усі вони показують нам, що немає перешкод, які неможливо подолати – ми просто маємо знайти правильний спосіб зробити це.