Бурбон дарує світло: науковці знайшли геніальне використання відходів його виробництва

Здавалося б, що спільного між бурбоном та відновлюваною енергетикою. Але науковці нещодавно розповіли, що їх поєднує значно більше, ніж ми можемо собі уявити.

Науковці з Університету Кентуккі вразили світ. Вони виявили, що барда – побічний продукт виробництва бурбона – може бути використана для відновлюваної енергетики. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на Science Direct.

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Де бурбон, там і відновлювана енергетика

Як з'ясували науковці, відповідний органічний матеріал – аж ніяк не сміття. Він має усі шанси стати цінним джерелом біогазу. Ба більше, його можна буде використовувати, щоб опалювати оселі або постачати їм електроенергію.

Як використовували барду раніше? Після того, як зерно перегнали у бурбон, залишками здебільшого годували худобу. Правда, у Кентуккі стався певний перекос: поголів'я рогатої худоби скоротилось, а от виробництво бурбона зросло. Тому з'явилась потреба в тому, щоб відходи потрібно було утилізовувати по-новому.

Саме тому науковці зробили цікаву пропозицію. Вони кажуть, що можна скористатись анаеробним зброджуванням. Мовиться про процес, під час якого органічні речовини розкладаються без доступу повітря мікроорганізмами.

Що ми маємо у результаті? Утворюється біогаз. А його склад здебільшого – метан і вуглекислий газ. Сам же метан можна використовувати по-різному. Зокрема, для опалювання або виробництва електроенергії.

З відходів виробництва бурбона можна буде отримати зелену енергію / Фото janoon028

Що продемонструвало дослідження? Виявляється, на кількість виробленого біогазу безпосередньо впливає сам склад барди. Себто ми можемо отримати більше або менше біогазу залежно від того, яке зерно використовували для виробництва бурбона. За допомогою цього відкриття науковців винокурні мають можливість ефективніше використати відходи виробництва. А ще вони мають шанс знизити залежність від джерел енергії, до яких ми звикли.

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Водночас слід розуміти, що це лише дослідження. І ніхто не може гарантувати, що використання барди може якоїсь миті замінити звичні джерела енергії. Але воно дає можливість виробникам бурбона задуматись над тим, щоб їхні виробництва мали також позитивний вплив на саме сферу відновлюваної енергетики.