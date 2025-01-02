Прихильники руху стверджують, пише 24 Канал із посиланням на GQ, що як тільки ми позбуваємося агресивних продуктів, наше волосся буде саморегулюватися і відновлювати свій природний баланс. Та чи є ця ідея науково обґрунтованою?

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Що таке no poo і чи можна йому довіряти

Прихильники руху no poo стверджують, що традиційні шампуні, які часто багаті на лаурилсульфат натрію та синтетичні ароматизатори, руйнують природну ліпідну плівку шкіри голови. У перспективі це може призвести до подразнення, сухості волосся, надлишку шкірного сала тощо.

Але – за словами Ніла Харві з Інституту трихологів – це спрощений погляд. Адже шкіра голови потребує не менше уваги, ніж будь-яка інша частина тіла. І накопичення поту, бруду і бактерій створювало б негігієнічну і неприємну ситуацію.

"Без шампуню" не обов'язково означає відмову від гігієни волосся, радше її переосмислення. Прихильники відмовляються від традиційних шампунів задля натуральних альтернатив, як сода, оцет або інноваційні продукти фірм, які обіцяють м'яке очищення завдяки ефірним оліям та поживним інгредієнтам.

Рух no poo ("без шампуню") інтригує та спокушає, але чи варто піддаватися цим спокусам? / Фото freepik

При цьому ентузіасти помічають, що їхнє волосся стає блискучішим і м'якшим після кількох тижнів. Це частково пояснюється накопиченням природних олій, які утворюють захисний шар навколо волосся. Але, каже Харві, цей ефект тимчасовий, ба більше – з часом цей надлишок олії стає неприємним і може спричинити проблеми.

Що ж, універсальної відповіді на питання про ідеальне миття не існує. Рух "без шампуню" не позбавлений сенсу і пропонує нам переглянути наші звички, обмежити використання агресивних продуктів і уважніше прислухатися до індивідуальних потреб нашого волосся. Але волосся мити себе самостійно не може.

Воно та шкіра голови потребують мінімального догляду, щоб залишатися здоровими. Тому для тих, хто хоче вести більш природний спосіб життя, не жертвуючи гігієною, безпечним варіантом залишається вибір м'яких шампунів з натуральними інгредієнтами. І для більшості з нас шампунь залишається цінним союзником.

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