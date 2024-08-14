Скільки треба мати вільного часу, щоб бути щасливим і продуктивним

У наш час багато хто вважає перерви марною тратою часу, чимось, що роблять лише ліниві, або чимось, що заважає продуктивності та зростанню. Але наука стверджує, що це не так.

Відпочивати необхідно і корисно. По-перше, обсяг вашої уваги обмежений, тому, якщо ви занадто довго займаєтеся однією справою, ви можете почати блукати. По-друге, ваша енергія також обмежена, і якщо ви не відпочиваєте, то втома може взяти гору над вашим тілом і розумом. І є ще багато інших причин.

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Але не треба думати, що чим більше відпочинку, тим краще. Мова про те, щоб мати баланс між часом для продуктивної роботи та часом для відпочинку. І слід уважно обирати, що ми робимо з цим часом.

Скільки вільного часу потрібно для щастя

Як повідомляє Psychology Today, дослідження 2021 року показало, що є зв'язок між вільним часом і щастям, і встановило його, часу, оптимальну кількість.

Мати менш як 2 години вільного часу на день недостатньо, щоб бути щасливим. Учасники, які мали менше, повідомляли про вищий рівень стресу, тобто просто були занадто зайняті роботою, дорученнями, дітьми або іншими справами.

щоб бути щасливим. Учасники, які мали менше, повідомляли про вищий рівень стресу, тобто просто були занадто зайняті роботою, дорученнями, дітьми або іншими справами. Найкраще ж мати від 2 до 5 годин вільного часу щодня. Але не варто перевищувати цю кількість регулярно, оскільки люди відчувають певну радість від того, що вони продуктивні, але це відчуття втрачається, коли вони проводять цілий день у релаксі.

Потрібно мати баланс між часом для продуктивної роботи та часом для відпочинку / Фото pvproductions@freepik

Скільки вільного часу потрібно для продуктивності

Важливо дотримуватися робочого часу, але це не означає, що ви повинні працювати всі ці години поспіль, тобто без перерви. Варто робити перерви у 5 хвилин після виконання завдання, особливо якщо воно вимагає багато енергії або концентрації.

За даними Мічиганського державного університету, люди, які відходять на кілька хвилин від роботи, підвищують свою продуктивність та задоволеність роботою. А також перерви долають втому від прийняття рішень, покращують фокус, посилюють творчий потенціал.

Найкраще ж мати від 2 до 5 годин вільного часу щодня / Фото stockking@freepik

Як використовувати свій вільний час

У тому ж дослідженні мовиться, що важливо не лише робити перерви, але й використовувати їх правильно. Загалом, 2 аспекти є фундаментальними у використанні нашого вільного часу.

Перший: коли вільний час використовують більш продуктивно, наприклад, граючи в командні види спорту або займаючись волонтерством, 5 і більше годин на день можуть підтримувати або навіть підвищувати рівень щастя.

коли вільний час використовують більш продуктивно, наприклад, граючи в командні види спорту або займаючись волонтерством, 5 і більше годин на день можуть підтримувати або навіть підвищувати рівень щастя. Другий: вільний час, проведений у спілкуванні з іншими, має такий самий позитивний ефект, тоді як проведення 5 й більше годин вільного часу на самоті може знизити рівень щастя.

Це означає, що вільний час є найкращим, коли ми ділимося ним з іншими, коли ми використовуємо його для того, щоб більше рухатися, дізнаватися щось нове або робити щось добре для інших.

Звичайно, ви можете використати свій час, щоб подивитися улюблений серіал, трохи почитати або подрімати. Але ці усамітнення не повинні займати найбільше годин вашого вільного часу.