Наприклад, дослідження 2013 року у США зафіксувало, що з групи 56 000 дорослих жінки за добу в середньому спали на 11 хвилин більше, ніж чоловіки. Різниця не вражає, чи не так? 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Скільки потрібно спати чоловікові, а скільки жінці

У соцмережах та ЗМІ зазвичай можна побачити інформацію, нібито чоловікам потрібно менше годин сну. Мовляв, швидкість роботи жіночого мозку вища, плюс втручання гормональних змін, способу життя і так далі. Але насправді немає достатньо чітких наукових аргументів, які б це підтверджували.

То скільки ж потрібно спати чоловікові та скільки жінці? Відповідь залежить не лише від статі, але й від віку, способу життя тощо. Ось деякі з основних факторів.

Безсоння. Воно характерне для багатьох людей, особливо після стресу або у літніх. Деякі дослідження підтверджували, що жінкам важче заснути, ніж чоловікам.

Воно характерне для багатьох людей, особливо після стресу або у літніх. Деякі дослідження підтверджували, що жінкам важче заснути, ніж чоловікам. Чому так? За словами Ребекки Роббінс із Гарвардської медичної школи, жінки мають приблизно в 5 разів більше проблем зі сном через материнство, яке суттєво порушує цикли сну.

За словами Ребекки Роббінс із Гарвардської медичної школи, жінки мають приблизно в 5 разів більше проблем зі сном через материнство, яке суттєво порушує цикли сну. От чому жінкам потрібно на кілька хвилин більше часу, щоб відновитися вранці, ніж чоловікам. А опитування 2023 року серед 2000 дорослих узагалі показало, що жінки вдвічі частіше прокидаються недостатньо відпочилими.

Чи потрібно чоловікам менше сну, ніж жінкам? / Фото DC Studio@freepik

Гормональні зміни. Вони відбуваються і в чоловіків, і у жінок, і впливають на якість сну, як і на багато інших аспектів життя. У цьому сенсі гормон прогестерон може мати вирішальне значення.

Вони відбуваються і в чоловіків, і у жінок, і впливають на якість сну, як і на багато інших аспектів життя. У цьому сенсі гормон прогестерон може мати вирішальне значення. Він пов'язаний з покращенням якості сну, але й має тенденцію знижувати свій рівень перед менструацією – періодом, коли жінки мають найбільші проблеми із засинанням. І це посилюється під час менопаузи.

але й має тенденцію знижувати свій рівень перед менструацією – періодом, коли жінки мають найбільші проблеми із засинанням. І це посилюється під час менопаузи. У чоловіків же рівень прогестерону, як правило, нижчий, але більш стабільний.

То, все ж, скільки сну достатньо? Дорослі зазвичай потребують від 7 до 9 годин, хоча і цей показник може варіюватися від людини до людини. Тут треба дивитися, чи висипаємося ми – і це просто помітити за відчуттям втоми на наступний день. Якщо вона стає постійною або дуже виснажливою, це може бути ознакою проблем зі сном.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для медичних висновків. Публікації на сайті засновані на наукових дослідженнях, але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до фахівця.