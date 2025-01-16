Чи старіє віскі в пляшці: тут все, що вам потрібно знати

Вік для смаку віскі часто має вирішальне значення. І от цікаво, чи можна назвати вашу 10-річну пляшку віскі 20-річною, якщо вона простояла невідкоркованою у вашому барі ті 10 років?

Витримане віскі має більш унікальний і складний профіль, насичений смак і довший післясмак. Та чи досягає воно цього, коли вистоюється у пляшці? Відповідь має 24 Канал із посиланням на GQ.

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Чи стане ваше 10-річне віскі 20-річним, якщо 10 років простоїть у пляшці

Насправді є велика плутанина щодо факторів, які визначають вік віскі. Так само це стосується й того, чи продовжує віскі старіти після розливу в пляшки.

Наприклад, як оцінити ситуацію, коли ви натрапили на 15-річну пляшку віскі з колекції вашого дідуся, але вже минуло 20 років з моменту його придбання? Чи означає це, що віскі вже 35 років?

Передовсім звернімося до того, як відбувається процес старіння. Все починається з дозрівання спирту в дубових бочках: чим довше віскі в бочці, тим більше аромату він вбирає від деревини, в якій дозріває.

Різні категорії еліксиру мають різні вимоги до цього методу. Наприклад, шотландське віскі мають витримувати щонайменше 3 роки й 1 день, щоб його юридично класифікували як скотч. А от американський бурбон повинен бути в дубових бочках, конче свіжообвуглених, 2 роки.

Віскі старіє у бочках, але чи продовжує воно старіти після розливу в пляшки? / Фото v.ivash@freepik

Температура середовища також відіграє важливу роль у процесі витримки. Якщо бочку зберігають в теплому кліматі, віскі дозріває набагато швидше, ніж у прохолодному.

Що ж, щойно напій туди потрапляє, він перестає старіти. Адже, нагадаємо, свій смак віскі отримує від бочки, в якій його витримують.

Це відбувається тому, що спирт проникає крізь волокна деревини, розщеплює сполуки, такі як деревні цукри, а потім витягує їх з деревини у віскі. Простіше кажучи, саме взаємодія між віскі та деревиною покращує весь процес витримки.

І ще раз: як тільки віскі заливають у пляшку, процес старіння негайно зупиняється. Тому пляшка з колекції вашого дідуся – це все ще 15-річний віскі, і воно триматиме свій смак, поки не зазнає впливу кисню, світла та температурних коливань.