На GQ про це запитали у майстра-дистилятора, і він детально пояснив. 24 Канал переказує найважливіше.

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Що відбувається з віскі з роками

Отже, існує думка, що чим старше віскі, тим м'якший його смак і складніший ароматичний профіль, і що старіші віскі завжди дорожчі та мають більший попит у любителів. Але чи справді це так, і який ідеальний вік, щоб напій мав найкращий смак?

Дійсно, витримка в бочці надає віскі характерного бурштинового відтінку та багатство смаку. Наприклад, шотландське віскі витримують мінімум 3 роки в дубових бочках, але можуть і до 50.

Тобто у більшості випадків це дійсно так – віскі з віком покращується, але – лише до певної міри. Після певного часу витримка в бочці більше не покращує смак напою, а надає йому небажаних присмаків і запахів.

Коли бочки витримують понад 15 років, бурбон набуває кислуватого або гіркуватого присмаку деревини,

– каже майстер-дистилятор Едді Рассел.

Більшість виробників витримують бурбон 4 – 6 років, але є й винятки. Загалом, все зводиться до специфіки категорії віскі – у більшості солодових, наприклад, віскі смак досить схожий, незалежно від витримки, але чим довше він в бочці, тим він м'якший і ароматніший.

Який вік віскі є ідеальним, коли воно досягає свого піка, а коли його смак починає погіршуватися? / Фото freepik

Який найкращий вік для віскі

Часто виникає питання, який вік віскі є ідеальним, коли воно досягає свого піка зрілості й коли його смак починає погіршуватися? Відповідь, знову ж таки, залежить від категорії напою.

Щоб бурбон набув свого особливого коричневого відтінку і смакового профілю, йому потрібно мінімум 4 роки витримки в обвуглених дубових бочках. Менше – і напій буде занадто легким і позбавленим смаку. Але в більшості випадків за витримки у понад 12 – 15 років він втрачає свій відтінок і набуває гіркоти.

Для шотландського ж віскі ідеальний період витримки – від 12 до 25 років, бо цей тип віскі переганяють у раніше використаних бочках, які повільніше надають йому смаку. Багато шотландських віскі також можуть витримувати до 50 років, в результаті чого вони стають м'якими, солодкими й тонкими, або ж міцними, виразними й насиченими.

На думку експертів, ось найкращий вік для такого віскі: