Так, днями у мережі з'явився новий ефектний ролик. У ньому можна побачити, як наш військовий з нікнеймом POLOUA виконує танець Дедпула зі стрічки "Дедпул і Росомаха". Той самий, який персонаж Раяна Рейнольдса виконував під хіт NSYNC "Bye Bye Bye"!

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Мережа у захваті від танцю

Ролик триває всього 30 секунд. Але цього більш ніж достатньо, щоб насолодитись тим, як наш військовий майстерно танцює. До слова, якщо ви ще не бачили новий фільм "Дедпул і Росомаха", то рекомендуємо це зробити, поки він ще є на великих екранах.

Як наш військовий виконав танець Дедпула: дивіться вірусне відео

Якщо ви не боїтесь спойлерів, то можете глянути і сам оригінальний танець. Але, цейво, ми попереджали. Щоб потім ви не ображались на нас.

Танець Дедпула під хіт NSYNC "Bye Bye Bye": дивіться відео

На момент написання новини ролик з нашим військовим переглянули 1,1 мільйона разів. Користувачі мережі у захваті від побаченого. Вони просто не можуть спинитись, засипаючи захисника коментарями. Ось лише частина з них:

"Marvel UA у дії";

"Пожежа";

"Ось він, український Месник";

"Marvel Jesus";

"Боже, він же в повній амуніції! Це ж капець, як важко, а він танцює!";

"Крутяк! Такі позитивні емоції";

"Краще, що я бачила з танців військових! Ви – неймовірний, бережіть себе!"

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Якщо і вам припав до душі цей ролик, негайно ж ідіть і задонатьте на перевірений збір. Пам'ятайте, що замаленьких донатів не буває, і що кожна гривня важлива та наближає Україну до перемоги!