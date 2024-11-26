24 Канал із посиланням на GQ розповість про основні з них. А про найпоширеніші кошмари та їхні значення читайте за цим посиланням.

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Причини нічних кошмарів

  • Біологічні фактори. Деякі ліки, як-от антидепресанти або бета-блокатори, а також деякі неврологічні захворювання збільшують частоту нічних кошмарів. Більш інтенсивні сновидіння також бувають у тих, хто кидає пити (зловживати алкоголем).
  • Стрес і травми. Повсякденний стрес, травматичні події або неусвідомлені емоційні рани з минулого впливають на зміст сновидінь і спричиняють кошмари, які здаються дуже реальними.
  • Генетичні та особистісні фактори. Деякі люди мають генетичну схильність до нічних кошмарів або відчувають внутрішню невпевненість, що робить їх більш схильними до них.
  • Емоційна дисфункція. Пригнічені або невиражені життєві емоції перевантажують мозок, який потім намагається вивільнити їх через кошмари.
  • Функція мозку. Дослідження, опубліковане 2019 року в JNeurosci, підкреслило участь правої півкулі мозку у формуванні нічних кошмарів, що часто пов'язано з негативними емоціями, як-от гнів.

Чим кошмари відрізняються від поганих снів

Погані сни, хоч і неприємні, не спричиняють раптове пробудження і зазвичай є відбитком повсякденних конфліктів або тривог. Натомість нічні кошмари інтенсивні та тривожні, а також спричиняють раптове пробудження з чіткою пам'яттю про сон.

чоловіку сниться поганий сонНічні кошмари турбують багатьох людей, але чому вони виникають і як ними керувати? / Фото rawpixel.com@freepik

Можна ще виокремити жахи – це сновидіння, що виникають під час глибокого сну, зазвичай незабаром після засинання. Їх рідко можна згадати після пробудження. І вони здебільшого пов'язані з фізичними проявами, як-от крик або хвилювання.

Чи можна керувати нічними кошмарами

Управління нічними кошмарами вимагає проактивного підходу. Ось кілька стратегій, які можуть допомогти.

  • Проговорюйте свої емоції. Не тримаючи почуття у собі, ви знижуєте ризик виникнення нічних кошмарів.
  • Керуйте стресом. Це про техніки релаксації, медитацію, дихальні вправи тощо, які допомагають заспокоїти розум і зменшити тривогу.
  • Зверніться до фахівця. Якщо ви страждаєте від частих нічних кошмарів, рішенням може бути звернення до терапевта, що може допомогти виявити й прибрати причини, емоційні чи психологічні.
  • Спіть за режимом. Режим, відмова від стимуляторів перед сном на кшталт кофеїну та смартфонів, сприяють спокійному сну та допомагають зменшити кількість кошмарів.
  • Записуйте сни. Ведення щоденника сновидінь допомагає аналізувати та "розгадувати" кошмари. Перечитування цих записів також допомагає зменшити їхній емоційний вплив.