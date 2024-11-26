24 Канал із посиланням на GQ розповість про основні з них. А про найпоширеніші кошмари та їхні значення читайте за цим посиланням.

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Причини нічних кошмарів

Біологічні фактори. Деякі ліки, як-от антидепресанти або бета-блокатори, а також деякі неврологічні захворювання збільшують частоту нічних кошмарів. Більш інтенсивні сновидіння також бувають у тих, хто кидає пити (зловживати алкоголем).

Деякі ліки, як-от антидепресанти або бета-блокатори, а також деякі неврологічні захворювання збільшують частоту нічних кошмарів. Більш інтенсивні сновидіння також бувають у тих, хто кидає пити (зловживати алкоголем). Стрес і травми. Повсякденний стрес, травматичні події або неусвідомлені емоційні рани з минулого впливають на зміст сновидінь і спричиняють кошмари, які здаються дуже реальними.

Повсякденний стрес, травматичні події або неусвідомлені емоційні рани з минулого впливають на зміст сновидінь і спричиняють кошмари, які здаються дуже реальними. Генетичні та особистісні фактори. Деякі люди мають генетичну схильність до нічних кошмарів або відчувають внутрішню невпевненість, що робить їх більш схильними до них.

Деякі люди мають генетичну схильність до нічних кошмарів або відчувають внутрішню невпевненість, що робить їх більш схильними до них. Емоційна дисфункція. Пригнічені або невиражені життєві емоції перевантажують мозок, який потім намагається вивільнити їх через кошмари.

Пригнічені або невиражені життєві емоції перевантажують мозок, який потім намагається вивільнити їх через кошмари. Функція мозку. Дослідження, опубліковане 2019 року в JNeurosci, підкреслило участь правої півкулі мозку у формуванні нічних кошмарів, що часто пов'язано з негативними емоціями, як-от гнів.

Чим кошмари відрізняються від поганих снів

Погані сни, хоч і неприємні, не спричиняють раптове пробудження і зазвичай є відбитком повсякденних конфліктів або тривог. Натомість нічні кошмари інтенсивні та тривожні, а також спричиняють раптове пробудження з чіткою пам'яттю про сон.

Нічні кошмари турбують багатьох людей, але чому вони виникають і як ними керувати? / Фото rawpixel.com@freepik

Можна ще виокремити жахи – це сновидіння, що виникають під час глибокого сну, зазвичай незабаром після засинання. Їх рідко можна згадати після пробудження. І вони здебільшого пов'язані з фізичними проявами, як-от крик або хвилювання.

Чи можна керувати нічними кошмарами

Управління нічними кошмарами вимагає проактивного підходу. Ось кілька стратегій, які можуть допомогти.

Проговорюйте свої емоції. Не тримаючи почуття у собі, ви знижуєте ризик виникнення нічних кошмарів.

Не тримаючи почуття у собі, ви знижуєте ризик виникнення нічних кошмарів. Керуйте стресом. Це про техніки релаксації, медитацію, дихальні вправи тощо, які допомагають заспокоїти розум і зменшити тривогу.

Це про техніки релаксації, медитацію, дихальні вправи тощо, які допомагають заспокоїти розум і зменшити тривогу. Зверніться до фахівця. Якщо ви страждаєте від частих нічних кошмарів, рішенням може бути звернення до терапевта, що може допомогти виявити й прибрати причини, емоційні чи психологічні.

Якщо ви страждаєте від частих нічних кошмарів, рішенням може бути звернення до терапевта, що може допомогти виявити й прибрати причини, емоційні чи психологічні. Спіть за режимом. Режим, відмова від стимуляторів перед сном на кшталт кофеїну та смартфонів, сприяють спокійному сну та допомагають зменшити кількість кошмарів.

Режим, відмова від стимуляторів перед сном на кшталт кофеїну та смартфонів, сприяють спокійному сну та допомагають зменшити кількість кошмарів. Записуйте сни. Ведення щоденника сновидінь допомагає аналізувати та "розгадувати" кошмари. Перечитування цих записів також допомагає зменшити їхній емоційний вплив.

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