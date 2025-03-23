Як не дивно, побачити на лідерських руках можна і бюджетні годинники, але є й екстремально дорогі варіанти. Які годинники носять найвпливовіші люди світу, пише 24 Канал завдяки розповіді chad.alexander у ютубі.
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Розкіш на зап’ясті: годинники світових лідерів та їхні ціни
- Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин, радше за все, має чимало відомих моделей годинників. Але останнім часом він хизувався двома – цілком доступним Movado Museum (усього за 300 доларів) і елегантним IWC Portofino з рожевого золота (за 7000).
- Президент Кенії Вільям Руто носить Patek Philippe Aquanaut за 55 000 доларів.
- А вже колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо – IWC Portugieser за 8600 доларів.
- Владімір Путін, який чомусь досі керує Росією, показував на своїй руці FP Journe, такий продають за 91000 доларів, та Patek Philippe Perpetual Calendar за 50000.
Скільки коштують годинники світових лідерів: дивіться відео chad.alexander
- Еммануель Макрон, президент Франції, найчастіше обирає Bell & Ross із синім циферблатом. Це порівняно недорогий варіант, як для президента, і купити його можна за 2000 доларів.
- Далі згадаємо про справжню вершину розкоші. Прем’єр-міністром Камбоджі зараз є Хун Манет, і він носить Patek Philippe Sky Moon Tourbillon. Нещодавно таку модель продали на аукціоні за космічні 5,5 мільйона доларів.
- Джо Байден, експрезидент США, віддає перевагу класичному Rolex Datejust, такий коштує 11000 доларів.
- А от король Бахрейну Хамад бін Іса Аль Халіфа має рідкісний Patek Philippe World Time – таких всього 25 екземплярів у світі. Його вартість залишається загадкою, але точно мовиться про сотні тисяч доларів.
Отже, так, годинники світових лідерів не є просто аксесуарами, а додатковим елементом стилю, який підкреслює їхній вплив. Утім, деякі з них більш-менш доступні й для звичайних людей. Але інші коштують більше, ніж будинки чи навіть острови!