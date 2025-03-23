Як не дивно, побачити на лідерських руках можна і бюджетні годинники, але є й екстремально дорогі варіанти. Які годинники носять найвпливовіші люди світу, пише 24 Канал завдяки розповіді chad.alexander у ютубі.

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Розкіш на зап’ясті: годинники світових лідерів та їхні ціни

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин , радше за все, має чимало відомих моделей годинників. Але останнім часом він хизувався двома – цілком доступним Movado Museum (усього за 300 доларів) і елегантним IWC Portofino з рожевого золота (за 7000).

, радше за все, має чимало відомих моделей годинників. Але останнім часом він хизувався двома – цілком доступним Movado Museum (усього за 300 доларів) і елегантним IWC Portofino з рожевого золота (за 7000). Президент Кенії Вільям Руто носить Patek Philippe Aquanaut за 55 000 доларів.

носить Patek Philippe Aquanaut за 55 000 доларів. А вже колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо – IWC Portugieser за 8600 доларів.

– IWC Portugieser за 8600 доларів. Владімір Путін, який чомусь досі керує Росією, показував на своїй руці FP Journe, такий продають за 91000 доларів, та Patek Philippe Perpetual Calendar за 50000.

Скільки коштують годинники світових лідерів: дивіться відео chad.alexander

Еммануель Макрон, президент Франції, найчастіше обирає Bell & Ross із синім циферблатом. Це порівняно недорогий варіант, як для президента, і купити його можна за 2000 доларів.

президент Франції, найчастіше обирає Bell & Ross із синім циферблатом. Це порівняно недорогий варіант, як для президента, і купити його можна за 2000 доларів. Далі згадаємо про справжню вершину розкоші. Прем’єр-міністром Камбоджі зараз є Хун Манет , і він носить Patek Philippe Sky Moon Tourbillon. Нещодавно таку модель продали на аукціоні за космічні 5,5 мільйона доларів.

, і він носить Patek Philippe Sky Moon Tourbillon. Нещодавно таку модель продали на аукціоні за космічні 5,5 мільйона доларів. Джо Байден , експрезидент США, віддає перевагу класичному Rolex Datejust, такий коштує 11000 доларів.

, експрезидент США, віддає перевагу класичному Rolex Datejust, такий коштує 11000 доларів. А от король Бахрейну Хамад бін Іса Аль Халіфа має рідкісний Patek Philippe World Time – таких всього 25 екземплярів у світі. Його вартість залишається загадкою, але точно мовиться про сотні тисяч доларів.

Отже, так, годинники світових лідерів не є просто аксесуарами, а додатковим елементом стилю, який підкреслює їхній вплив. Утім, деякі з них більш-менш доступні й для звичайних людей. Але інші коштують більше, ніж будинки чи навіть острови!