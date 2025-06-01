За словами Кетрін, безпека – не просто забаганка. Це фундаментальний пріоритет. Вона переконана що безпека – "головний пріоритет" для легального борделю, і багато елементів у ньому зроблені для того, щоб усі жінки під час роботи почувались у безпеці, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

Варте уваги У мережі визначились з "найсексуальнішою репортеркою в історії людства": гарячі фото американки

У чому суть "правила 8 секунд"

Як зауважила Кетрін, у кожній кімнаті встановлені тривожні кнопки. Вони непомітні, але є важливою частиною системи реагування на ймовірні надзвичайні ситуації.

Кожен працівник точно знає, де розташована тривожна кнопка в його кімнаті, і вони навчені, як і коли нею користуватися. Якщо ситуація стає некомфортною, загрозливою або переростає в надзвичайну ситуацію, працівник може швидко і тихо натиснути кнопку,

– зазначила вона.

Кетрін додала, що тривожна кнопка не видає жодного звуку. І це зроблено навмисно, щоб клієнту не було відомо, що сигнал тривоги спрацював. Коли ж на кнопку натискають, в офісі охорони вмикається екран, а також вмикається номер кімнати на моніторах борделю. Завдяки цьому команда охорони має можливість швидко діяти в подібних ситуаціях.

Кетрін – керівниця легального борделю: дивіться відео

"Ми працюємо за так званим "правилом восьми секунд". Це означає, що після натискання тривожної кнопки співробітники служби безпеки повинні прибути до приміщення протягом восьми секунд. Це не просто рекомендація, а суворий протокол", – наголосила Кетрін.

Для того, щоб відповідати цьому стандарту, команда регулярно проходить навчання та тренування. Вона відпрацьовує різні сценарії. Також вивчають найшвидші маршрути, ефективно знаходять ключі від кімнат, а також точно знають, хто з персоналу зобов’язаний реагувати на інцидент у будь-який момент доби.

Зверніть увагу! Раніше моделі OnlyFans розповіли, на що чоловіки спускають мільйони доларів. Спойлер: не на інтимні фото та відео.

Що відбувається, коли працює сигналізація

У такому випадку щонайменше двоє охоронців вирушають до кімнати. Вони відчиняють двері, відразу ж оцінюють ситуацію та усувають проблему. Крім того, до процесу залучають менеджерів, щоб вони надали подальшу підтримку.

Кетрін працює у цій галузі вже 9 років. І за цей проміжок часу, зізнається вона, "бачила все". Водночас додала, що все ще є певні речі, які можуть її "вражати".

Клієнт продав будинок через працівницю

Водночас, за словами Кетрін, клієнти дійсно можуть закохуватись у співробітниць борделю. Вона пригадала чоловіка, котрий кілька разів навідувався до них. Згодом почав частіше приходити, щоб зустрітись з конкретною співробітницею.

Її він відвідував по кілька разів на тиждень, адже "закохався у неї". Він почав робити їй дорогі подарунки. З часом чоловік витрачав на неї десятки тисяч на місяць, хоч і не міг собі дозволити так розкидатись грішми. Зрештою, у нього просто закінчились кошти.

Кетрін розповідає, як чоловік продав будинок: дивіться відео

Зневірившись продовжувати бачитися з нею і купувати їй подарунки, він продав свій будинок. Зрозуміло, що вона не просила його про це; це було повністю його рішення,

– пригадала Кетрін.

Жінка зауважила, що почувалась незручно через цю ситуацію. Адже чоловік розумів, що стосунки не світять. Ба більше, йому про це говорили прямо. В результаті, він залишився без грошей і даху над головою.

Читайте також Дівчина переспала з сотнею після знайомства з чоловіком: на шлюбну ніч у неї грандіозні плани

Кетрін додала, що щиро вірить у те, що зрілі дорослі здатні самостійно ухвалювати рішення, навіть якщо вони можуть здаватись безглуздими та позбавленими логіки. Водночас, за її словами, це їхній вибір. Утім, слід розуміти, що це "був один з небагатьох випадків", коли вона щиро прагнула втрутитись у ситуацію.