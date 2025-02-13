Скільки разів на рік пари сваряться через гроші: результати цікавого дослідження

Питання фінансів – одне із тих, яких не уникнути у стосунках. Ба більше, деякі стосунки можуть буквально розбитись об проблеми, пов'язані з грішми.

Згідно з новим дослідженням, кожен третій американець (32%) відчуває дискомфорт, обговорюючи фінанси у своїх стосунках. Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Post.

Зверніть увагу Ця звичка руйнує наші стосунки, а ми її навіть не усвідомлюємо

Люди бояться говорити про фінанси

Опитування 2000 американців, які перебувають у стосунках, у тому числі 500 у транскордонних стосунках (це означає, що їхній партнер наразі проживає в іншій країні), показало, що серед тих, кому незручно говорити зі своєю другою половинкою про гроші, майже половина (44%) побоюється, що обговорення фінансів у їхніх стосунках призведе до розбіжностей.

Це зрозуміло, адже середньостатистична опитана пара повідомила, що має 58 суперечок, пов'язаних з грошима, на рік. Розбіжності частіше виникають у тих, хто перебуває у транскордонних стосунках, які в середньому мають 72 суперечки на рік порівняно з 53 у пар, які живуть в одній країні.

Середньостатистична пара свариться 58 разів на рік / Інфографіка Talker Research

Дослідження, проведене компанією Talker Research за дорученням міжнародного застосунку про гроші Wise, показало, що молоді пари також більш схильні до розбіжностей через гроші – респонденти-міленіали повідомляють про шість суперечок на місяць, порівняно з трьома суперечками у бебі-бумерів.

Серед усіх респондентів суперечки найчастіше стосуються того, що вважається "необхідним" щомісяця (43%), скільки витрачати на "несуттєві речі", такі як підписка на стрімінгові сервіси та відпустка (36%), а також скільки грошей слід відкладати (34%).

Але потенційна можливість розпочати суперечку була не єдиною причиною, чому респонденти зазначили, що їм некомфортно говорити зі своїм партнером про фінанси.

Майже третина респондентів зазначили, що ці розмови є складними, оскільки вони мають різні уявлення про те, скільки витрачати і заощаджувати (32%), а чверть (26%) вважають, що їхні партнери менш відповідально ставляться до грошей, ніж вони самі.

Серед тих, хто має партнера в іншій країні, 27% також зазначили, що розмови можуть бути некомфортними, оскільки культурно їхнє ставлення до розмов про гроші відрізняється.

Стосунки у парі можуть погіршитись через різне ставлення до грошей / Фото freepik

Хоча суперечки і дискомфорт у розмовах про гроші є відносно поширеним явищем, для багатьох респондентів важливим є узгодженість у фінансових питаннях з партнером. Чотири з п'яти (82%) опитаних американців вважають, що пари, які мають схожу філософію щодо грошей, є ключовими для здорових стосунків.

Чому незручно говорити про фінанси

Респонденти назвали найпоширеніші причини, через які вони не надто охоче, якщо взагалі погоджуються, говорять про фінанси у парі:

Я боюся викликати розбіжності – 44%.

У нас різні уявлення про те, скільки витрачати, а скільки відкладати – 36%.

Я вважаю, що я більш відповідально ставлюся до грошей, ніж мій партнер – 26%.

Я боюся, що мій партнер засудить мої фінансові звички – 18%.

Я стурбований своїми боргами і не хочу їх обговорювати – 17%.

У мого партнера більше грошей, ніж у мене – 16%.

Культурно ми по-різному ставимося до розмов про гроші – 15%.

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А як у вас з цим питанням? Вільно спілкуєтесь зі своєю другою половинкою про фінанси у парі, чи віддаєте перевагу уникати цієї теми?