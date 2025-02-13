Согласно новому исследованию, каждый третий американец (32%) испытывает дискомфорт, обсуждая финансы в своих отношениях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

Обратите внимание Эта привычка разрушает наши отношения, а мы ее даже не осознаем

Люди боятся говорить о финансах

Опрос 2000 американцев, которые находятся в отношениях, в том числе 500 в трансграничных отношениях (это означает, что их партнер сейчас проживает в другой стране), показал, что среди тех, кому неудобно говорить со своей второй половинкой о деньгах, почти половина (44%) опасается, что обсуждение финансов в их отношениях приведет к разногласиям.

Это понятно, ведь среднестатистическая опрошенная пара сообщила, что имеет 58 споров, связанных с деньгами, в год. Разногласия чаще возникают у тех, кто находится в трансграничных отношениях, которые в среднем имеют 72 спора в год по сравнению с 53 у пар, которые живут в одной стране.

Среднестатистическая пара ссорится 58 раз в год / Инфографика Talker Research

Исследование, проведенное компанией Talker Research по поручению международного приложения о деньгах Wise, показало, что молодые пары также более склонны к разногласиям из-за денег – респонденты-миллениалы сообщают о шести спорах в месяц, по сравнению с тремя спорами у бэби-бумеров.

Среди всех респондентов споры чаще всего касаются того, что считается "необходимым" ежемесячно (43%), сколько тратить на "несущественные вещи", такие как подписка на стриминговые сервисы и отпуск (36%), а также сколько денег следует откладывать (34%).

Но потенциальная возможность начать спор была не единственной причиной, почему респонденты отметили, что им некомфортно говорить со своим партнером о финансах.

Почти треть респондентов отметили, что эти разговоры являются сложными, поскольку они имеют разные представления о том, сколько тратить и экономить (32%), а четверть (26%) считают, что их партнеры менее ответственно относятся к деньгам, чем они сами.

Среди тех, кто имеет партнера в другой стране, 27% также отметили, что разговоры могут быть некомфортными, поскольку культурно их отношение к разговорам о деньгах отличается.

Отношения в паре могут ухудшиться из-за разного отношения к деньгам / Фото freepik

Хотя споры и дискомфорт в разговорах о деньгах является относительно распространенным явлением, для многих респондентов важным является согласованность в финансовых вопросах с партнером. Четыре из пяти (82%) опрошенных американцев считают, что пары, которые имеют схожую философию в отношении денег, являются ключевыми для здоровых отношений.

Почему неудобно говорить о финансах

Респонденты назвали самые распространенные причины, по которым они не слишком охотно, если вообще соглашаются, говорят о финансах в паре:

Я боюсь вызвать разногласия – 44%.

У нас разные представления о том, сколько тратить, а сколько откладывать – 36%.

Я считаю, что я более ответственно отношусь к деньгам, чем мой партнер – 26%.

Я боюсь, что мой партнер осудит мои финансовые привычки – 18%.

Я обеспокоен своими долгами и не хочу их обсуждать – 17%.

У моего партнера больше денег, чем у меня – 16%.

Культурно мы по-разному относимся к разговорам о деньгах – 15%.

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А как у вас с этим вопросом? Свободно общаетесь со своей второй половинкой о финансах в паре, или предпочитаете избегать этой темы?