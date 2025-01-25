Які ж життєві звички японців ми можемо перейняти, якщо хочемо покращити своє благополуччя? 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Спробуйте ці японські методи – і ваше життя може змінитися на краще

У Японії розташоване одне з найщасливіших місць у світі – село Огімі. Його мешканці живуть дуже довго та надзвичайно життєрадісні. Не дивно, що японський спосіб життя останніми роками розглядають як ключ до довшого, якіснішого і перш за все успішнішого життя. Ось 4 елементи цього ключа.

Які звички японців ми можемо перейняти, якщо хочемо покращити своє життя? / Фото freepik