Які ж життєві звички японців ми можемо перейняти, якщо хочемо покращити своє благополуччя? 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.
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Спробуйте ці японські методи – і ваше життя може змінитися на краще
У Японії розташоване одне з найщасливіших місць у світі – село Огімі. Його мешканці живуть дуже довго та надзвичайно життєрадісні. Не дивно, що японський спосіб життя останніми роками розглядають як ключ до довшого, якіснішого і перш за все успішнішого життя. Ось 4 елементи цього ключа.
Які звички японців ми можемо перейняти, якщо хочемо покращити своє життя? / Фото freepik
- Вдячність. Японці схильні бути дуже вдячними не лише іншим людям, але й життю в цілому. Більшість з них займаються практиками вдячності й роблять це навіть під час повсякденної діяльності, наприклад під час їди. Перед їдою вони кажуть "ітадакімасу", слово подяки зі смиренням, щоб показати вдячність тим, хто її приготував та подбав, щоб вона дійшла до нас. Так само на робочому місці вони говорять "оцукаресама десу", щоб подякувати колегам за їхню роботу і визнати їхні зусилля. Це маленькі дії, які вчать нас цінувати дрібниці, а не сприймати їх як належне.
- Прийняття. Однією з причин, чому ми часто не можемо рухатися вперед і досягати успіху, є те, що ми не приймаємо реальність. В Японії є слово "укетамо", що означає "прийняття", тобто "я смиренно приймаю з відкритим серцем". Йдеться про те, щоб вітати все, що трапляється на нашому шляху, незалежно від того, чи це добре, чи погано, щоб ми відчували себе легше і не впадали в розчарування. Це дає нам можливість рости й жити в мирі, попри тривоги, адже опір їм принесе нам тільки більше болю. І це означає визнати, що життя недосконале, як і ми самі.
- Кайдзен. Це слово означає систему постійного вдосконалення, в якій маленькі перемоги приносять довгострокову користь. Ми усвідомлюємо, що великі успіхи не трапляються за одну ніч, а є результатом зусиль. Це означає постійну роботу над новими навичками та вдосконаленням наявних. Тобто ми є частиною безперервного процесу навчання. Це філософія, яка заохочує нас пробувати нове, починати діяльність, про яку ми, можливо, ніколи не думали раніше, але яка може нас багато чому навчити.
- Ікігай. Це концепція, яка спонукає нас шукати свою мету в житті, яка в основі своїй в тому, щоб жити більше і краще. Це те, що надає сенс життю, знаменита "причина жити". Але щоб знайти її, нам потрібно застосовувати на практиці певні речі, які передбачають пошук самих себе. Тобто звички японців не обмежуються фізичними вправами чи певним харчуванням, а пов'язані з усім, що ми маємо всередині себе.