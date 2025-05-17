Ваші щоденні звички б'ють по гаманцю: вчимось ефективно заощаджувати паливо

Витрати на паливо можуть складати чималу частину вашого бюджету. Відтак, важливо навчитись заощаджувати. На щастя, для цього не потрібно жодних танців з бубнами.

Достатньо буде відкорегувати свої щоденні звички. На них 24 Канал зосередиться, посилаючись на портал Mobil. Ми розповімо, що слід зробити, щоб заощадити на паливі.

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Тримайте шини підкачаними

Недокачані шини мають більший опір коченню на дорозі. Це означає, що з кожним пройденим кілометром ваші шини створюють більше тертя та опору коченню, а отже, збільшують витрату пального.

Експерти зазначають, що недокачані шини здатні знизити паливну ефективність на 10%.

Зменште вагу в багажнику

Для тих, хто має звичку тримати в багажнику все і вся, окрім аварійних запасних частин, подумайте двічі, коли наступного разу завантажуватимете його.

Кожні додаткові 50 кілограмів збільшують витрату пального на 2%.

Їдьте з кондиціонером

Їзда з опущеними вікнами на швидкості понад 80 кілометрів на годину спричиняє значний опір вітру і коштує вам набагато більше пального. Всупереч тому, що ви можете подумати, в цій ситуації просто економніше їздити з увімкненим кондиціонером.



Варто їздити з кондиціонером, а не відкривати вікна / Фото freepik

Не їдьте занадто швидко або занадто повільно

Коли ви їдете по шосе, ваш двигун наполегливо працює, щоб подолати опір вітру. На швидкості 100 кілометрів на годину ви витрачаєте на 15% більше пального, а на швидкості 110 кілометрів на годину – на 25% більше. Це може спокусити вас їхати повільніше, але якщо ви їдете повільніше 50 кілометрів на годину, ваш двигун перейде на нижчу передачу, витрачаючи більше пального.

Отже, для досягнення оптимальної економії пального найкраще їхати зі швидкістю 50 – 90 кілометрів на годину на шосе.

Уникайте агресивного гальмування

Різке гальмування збільшує витрату пального, оскільки згодом вам доведеться знову розганятися. Це особливо актуально, якщо ви їдете дуже близько за автомобілем, що їде попереду. Не кажучи вже про те, що їзда позаду небезпечна, і її слід уникати.

Круїз на вищій передачі

Якщо ви керуєте автомобілем з автоматичною коробкою передач, скористайтеся круїз-контролем, щоб підтримувати постійну швидкість. А якщо ви керуєте автомобілем з механічною коробкою передач, використовуйте вищу передачу, коли це доречно. У кожному з цих випадків ваші двигуни проходять через меншу кількість обертів на хвилину (RPM) і зменшують споживання пального.

Практикуйте предиктивне водіння

Дивіться на дорогу попереду і плануйте свій наступний крок. Замість того, щоб різко гальмувати до повної зупинки, спробуйте сповільнитися, наближаючись до червоного світла. Або, під'їжджаючи до підніжжя пагорба, починайте прискорюватися, коли наближаєтеся до нього, а не коли під'їжджаєте до нього. Уникайте різких прискорень при рушанні з місця або підйомі на пагорб, оскільки це збільшує витрату пального.



Важливо прогнозувати кожен свій крок / Фото freepik

Плануйте свій маршрут у годину пік

Рух від зупинки до зупинки створює велике навантаження на двигун, що призводить до більшої витрати пального. Коли це можливо, ретельно плануйте свої поїздки на роботу та з роботи, щоб уникнути найгірших заторів.

Не простоюйте довго без діла

Якщо ви чекаєте на щось або когось понад три хвилини, вимкніть двигун. Ви можете не рухатися, але поки двигун працює, він спалює дорогоцінне паливо.

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Прислухайтесь до цих порад. Вони допоможуть вам заощаджувати на паливі та насолоджуватись поїздками як на роботу, так і кудись за місто на вихідних.