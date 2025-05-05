І хоч припарковане авто може не на жарт розігрітись, не варто відразу ж вмикати кондиціонер. Експерти попереджають, що це може спричинити чимало клопотів, пише 24 Канал з посиланням на The Express.

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Чому не можна вмикати кондиціонер у спеку

Експерти компанії Nationwide Vehicle Contracts закликають не вмикати кондиціонер на повну потужність щойно ви сідаєте в автомобіль. За їхніми словами, це не принесе користь ані вам, ані транспортному засобу.

По суті, ви просите свій кондиціонер вести програшну битву,

– пояснює Кіт Хоз, директор лізингової компанії.

Він наголошує, що часто повітря всередині авто часто буває гарячішим, ніж зовні. І щойно ви вмикаєте кондиціонер, особливо у режимі рециркуляції, ви просто розганяєте гаряче повітря та змушуєте систему працювати понаднормово.



Спочатку варто відчинити двері та вікна, щоб вигнати спекотне повітря / Фото freepik

До слова! Раніше ми розповідали, на якій швидкості потрібно їхати, щоб заощадити пальне. Зверніть увагу, чи не надто сильно ви тиснете на газ.

Як охолодити салон авто

Що ж тоді робити? Експерти закликають відчиняти всі двері та вікна. Бодай на 30 – 60 секунд. Це дозволить перегрітому повітрю вийти назовні.

Після цього варто почати рух з опущеними вікнами. Таким чином свіже повітря проходитиме через салон, виганяючи застаріле тепло. І лише тоді можна вмикати кондиціонер. Але важливо переконатись, що він працює у режимі "Свіже повітря".

Спочатку уникайте налаштування "рециркуляція". Вам потрібно втягувати прохолодне зовнішнє повітря, а не знову використовувати те, що всередині. І ви будете здивовані, наскільки суттєво знизиться температура у салоні авто за хвилину.

Також варто переконатись, що вентиляційні отвори спрямовані до грудей і колін. Адже охолодження основної частини тіла допоможе вам швидше відчути себе комфортно за кермом.

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Тому запам'ятайте, що відразу ж у спеку вмикати кондиціонер не варто. Спочатку виганяємо гаряче повітря з салону авто, а потім уже можемо запускати обдув.