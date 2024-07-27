Експертка з сексу порадила олімпійцям, як використовувати "антисексліжка" в інтимних справах

Знаменитий стрибун у воду Том Дейлі продемонстрував одне з "антисексуальних" ліжок у своїй кімнаті в Олімпійському селищі. Але насправді ці ліжка не настільки вже й проти сексу.

То чим і як насправді можна на них займатися у спальнях олімпійських спортсменів? Свій варіант відповіді дала сексекспертка Аннабель Найт, а заразом і практичні поради.

Дивіться також Ірландський гімнаст протестував "ліжко від занять сексом" на Олімпіаді: відео важких випробувань

Олімпійські ліжка проти сексу насправді цілком не проти

Том Дейлі, британський стрибун у воду, показав фанатам в інстаграмі свою кімнату в Олімпійському селищі в Парижі. Зокрема й так зване антисексуальне ліжко.

"Це картон, як бачите, він схожий на коробку", – каже Том у відео.

Дейлі заліз на ліжко, побігав і пострибав на ньому, та зробив висновок: "Як бачите, вони досить міцні".

Том Дейлі показує свою олімпійську кімнату і ліжко: дивіться відео

Ці конструкції з'явилися ще на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, їх представила японська фірма Airweave. Їхньою метою, звісно, не було завадити спортсменам займатися сексом – а зменшити відходи та протистояти вуглецевому забрудненню.

– а зменшити відходи та протистояти вуглецевому забрудненню. Ці ліжка дійсно виглядають дещо негнучкими, а проте вони можуть витримати значне навантаження у 200 кілограмів, як стверджує Forbes. Видання наголошує, що вони не призначені для того, щоб "зруйнуватися під вагою інтимної близькості".

Підтримуючи цю думку, Аннабель Найт, експертка з питань сексу та стосунків у Lovehoney, сказала:

Судячи з різних відео, де олімпійські спортсмени стрибають на "антисексуальних" ліжках, вони насправді не є антисексуальними. Однак вони картонні й виглядають досить жорсткими, а це означає, що якщо спортсмени хочуть максимально використати 300 000 безплатних презервативів, їм варто замислитися над своєю сексуальною позою.

Аннабель рекомендує олімпійцям використовувати пози, які "розподіляють вагу тіла по ліжку", щоб уникнути "болю в гострих місцях". Крім того, можна використовувати ліжко як реквізит, а не як місце для сексу.