Эксперт по сексу посоветовала олимпийцам, как использовать "антисекскровати" в интимных делах

Знаменитый прыгун в воду Том Дейли продемонстрировал одну из "антисексуальных" кроватей в своей комнате в Олимпийской деревне. Но на самом деле эти кровати не настолько уж и против секса.

Так чем и как на самом деле можно на них заниматься в спальнях олимпийских спортсменов? Свой вариант ответа дала секс-эксперт Аннабель Найт, а заодно и практические советы.

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Олимпийские кровати против секса на самом деле вполне не против

Том Дейли, британский прыгун в воду, показал фанатам в инстаграме свою комнату в Олимпийской деревне в Париже. В том числе и так называемую антисексуальную кровать.

"Это картон, как видите, он похож на коробку", – говорит Том в видео.

Дейли залез на кровать, побегал и попрыгал на ней, и сделал вывод: "Как видите, они достаточно прочные".

Том Дейли показывает свою олимпийскую комнату и кровать: смотрите видео

Эти конструкции появились еще на Олимпийских играх 2020 года в Токио, их представила японская фирма Airweave. Их целью, конечно, не было помешать спортсменам заниматься сексом – а уменьшить отходы и противостоять углеродному загрязнению.

– а уменьшить отходы и противостоять углеродному загрязнению. Эти кровати действительно выглядят несколько негибкими, однако они могут выдержать значительную нагрузку в 200 килограммов, как утверждает Forbes. Издание отмечает, что они не предназначены для того, чтобы "разрушиться под весом интимной близости".

Поддерживая это мнение, Аннабель Найт, эксперт по вопросам секса и отношений в Lovehoney, сказала:

Судя по различным видео, где олимпийские спортсмены прыгают на "антисексуальных" кроватях, они на самом деле не являются антисексуальными. Однако они картонные и выглядят довольно жесткими, а это означает, что если спортсмены хотят максимально использовать 300 000 бесплатных презервативов, им стоит задуматься над своей сексуальной позой.

Аннабель рекомендует олимпийцам использовать позы, которые "распределяют вес тела по постели", чтобы избежать "боли в острых местах". Кроме того, можно использовать кровать как реквизит, а не как место для секса.