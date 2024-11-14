Більше не танцюйте зі скребком: як очистити лобове скло від морозу за лічені хвилини

Вночі уже фіксуються перші морози. І водіям варто знати хитрість, яка дозволить очистити лобове скло в автомобілі без зайвих труднощів.

Блогер з ніком Rugesauto поділився корисним роликом у тіктоці, який буде корисним для усіх без винятку водіїв. 24 Канал, посилаючись на відео, пропонує ознайомитись з порадами, які допоможуть швидко очистити лобове скло від морозу.

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Як очистити лобове скло: прості поради

Ні для кого не секрет, що зранку іноді доводиться витрачати чимало часу, щоб позбутися намерзання на лобовому склі. Але цей процес можна зробити не настільки марудним. І для цього слід скористатись порадами, якими у своєму тіктоці поділився блогер. Що для цього потрібно зробити?

Перший крок: вмикаємо обігрів скла. Передовсім слід запустити обігрів скла. На приладовій панелі його легко знайти. Він зображений піктограмою з трьома стрілками, які спрямовані вгору.

вмикаємо обігрів скла. Передовсім слід запустити обігрів скла. На приладовій панелі його легко знайти. Він зображений піктограмою з трьома стрілками, які спрямовані вгору. Другий крок: вмикаємо на повну потужність пічку, після чого активуємо кондиціонер. За допомогою обігрівача ви підвищуватимете температуру у салоні вашого авто. Водночас кондиціонер підсушить повітря, а також видалить зайву вологу.

вмикаємо на повну потужність пічку, після чого активуємо кондиціонер. За допомогою обігрівача ви підвищуватимете температуру у салоні вашого авто. Водночас кондиціонер підсушить повітря, а також видалить зайву вологу. Третій крок: вимикаємо рециркуляцію повітря. Це потрібно для того, щоб всередину салону активно надходило свіже повітря з вулиці. За допомогою цього ми знижуємо концентрацію вуглекислого газу.

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Скористайтесь цими порадами, щоб за лічені хвилини очистити лобове скло у морозний ранок. Ви не лише заощадите свій час, а й нервові клітини. А ще не потрібно буде крутитись навколо авто та витанцьовувати шкребком навколо лобового.