По-перше, це значно дешевше, ніж купити омивач скла у магазині. По-друге, зробити його надзвичайно просто. 24 Канал, посилаючи на видання "Автопілот", розповість як.

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Як зробити омивач скла у домашніх умовах

Для цього вам знадобиться всього кілька доступних інгредієнтів:

Дистильована вода – 750 мілілітрів;

Засіб для миття вікон – 20 мілілітрів;

Нашатирний спирт – 120 мілілітрів;

Денатурат – 240 мілілітрів; 99%, якщо морози сильні та 70% – якщо помірні.

Робимо омивач скла своїми руками:

Спочатку у пляшку обсягом півтора – два літри наливаємо дистильовану воду; Після цього додаємо до неї засіб для миття вікон; Наступний крок – ретельно струсити пляшку, щоб усі компоненти перемішались; Після цього суміш, яку ми отримали, переливаємо до бачка омивача вашого автомобіля; Туди ж додаємо нашатирний спирт, який допомагатиме видаляти забруднення, що в'їлись; Також наливаємо денатурат, завдяки якому рідина взимку не замерзатиме.

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У чому переваги омивача, зробленого своїми руками

У такого засобу для миття вікон є ціла низка переваг. Передовсім мовиться про те, що ви зможете суттєво заощаджувати кошти, що вже дуже добре. Крім того, ви можете бути впевненими у самому засобі, адже контролювали як якість, так і кількість компонентів. А ще замість токсичного метанолу ви використовуєте денатурат, а це дозволяє робити ваш омивач значно екологічнішим за аналоги.

Зверніть увагу на ці поради

Коли візьметесь за виготовлення омивача скла у домашніх умовах, зверніть увагу на кілька важливих нюансів. Передовсім слід використовувати лише дистильовану воду. Це дозволить вам запобігти появі накипу. Також дотримуйтесь пропорцій, запропонованих вище. Сам же омивач слід тримати у прохолодному місці у тарі, яка щільно закривається.

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Скористайтесь нашими порадами та приготуйте омивач скла у домашніх умовах. Це не лише заощадить ваші гроші, а й дозволить бути впевненими у тому, що ви заливаєте у вашу автівку.