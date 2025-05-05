Експерти назвали умову, за якої ні в якому разі не варто вмикати кондиціонер автомобіля
- Експерти застерігають від увімкнення кондиціонера на повну потужність у спеку, оскільки це може зашкодити авто та не принесе користі.
- Рекомендується спочатку відчинити двері та вікна для випуску гарячого повітря, а потім увімкнути кондиціонер у режимі "Свіже повітря".
- Важливо направити вентиляційні отвори на груди та коліна для швидшого охолодження.
На вулиці досить спекотно, а отже – їздити без кондиціонера вже не так комфортно. Втім, є одна умова, за якої не варто вмикати його, якщо ви не хочете мати проблем.
І хоч припарковане авто може не на жарт розігрітись, не варто відразу ж вмикати кондиціонер. Експерти попереджають, що це може спричинити чимало клопотів, пише 24 Канал з посиланням на The Express.
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Чому не можна вмикати кондиціонер у спеку
Експерти компанії Nationwide Vehicle Contracts закликають не вмикати кондиціонер на повну потужність щойно ви сідаєте в автомобіль. За їхніми словами, це не принесе користь ані вам, ані транспортному засобу.
По суті, ви просите свій кондиціонер вести програшну битву,
– пояснює Кіт Хоз, директор лізингової компанії.
Він наголошує, що часто повітря всередині авто часто буває гарячішим, ніж зовні. І щойно ви вмикаєте кондиціонер, особливо у режимі рециркуляції, ви просто розганяєте гаряче повітря та змушуєте систему працювати понаднормово.
Спочатку варто відчинити двері та вікна, щоб вигнати спекотне повітря / Фото freepik
До слова! Раніше ми розповідали, на якій швидкості потрібно їхати, щоб заощадити пальне. Зверніть увагу, чи не надто сильно ви тиснете на газ.
Як охолодити салон авто
Що ж тоді робити? Експерти закликають відчиняти всі двері та вікна. Бодай на 30 – 60 секунд. Це дозволить перегрітому повітрю вийти назовні.
Після цього варто почати рух з опущеними вікнами. Таким чином свіже повітря проходитиме через салон, виганяючи застаріле тепло. І лише тоді можна вмикати кондиціонер. Але важливо переконатись, що він працює у режимі "Свіже повітря".
Спочатку уникайте налаштування "рециркуляція". Вам потрібно втягувати прохолодне зовнішнє повітря, а не знову використовувати те, що всередині. І ви будете здивовані, наскільки суттєво знизиться температура у салоні авто за хвилину.
Також варто переконатись, що вентиляційні отвори спрямовані до грудей і колін. Адже охолодження основної частини тіла допоможе вам швидше відчути себе комфортно за кермом.
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Тому запам'ятайте, що відразу ж у спеку вмикати кондиціонер не варто. Спочатку виганяємо гаряче повітря з салону авто, а потім уже можемо запускати обдув.