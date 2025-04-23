Водночас слід розуміти, що витрати палива під час руху на трасі можуть суттєво відрізнятися. І це може стосуватись навіть одного і того ж автомобіля. Причина проста: швидкість, з яким він рухається, пише 24 Канал з посиланням на "Автопілот".

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Як заощадити паливо

Відповідь на це питання проста: обирати оптимальну для руху швидкість. Йдеться про так звану "золоту середину", коли двигун вашого автомобіля працює максимально ефективно.

Якщо ви водій легковика, то ми назвемо вам швидкість, якої слід дотримуватись, якщо ви прагнете заощаджувати на паливі. І мовиться про діапазон у межах 80 – 95 кілометрів на годину.

Двигун на цих швидкостях зазвичай працює у зоні максимального крутного моменту. Це дозволяє раціонально використовувати паливо. Як результат: поїздка не сильно б'є по вашій кишені.

Якщо ж мовиться про швидкість у 120 кілометрів на годину, то витрата палива може бути вищою на 25 – 30%. Ці цифри актуальні, якщо порівнювати з поїздкою на швидкості у 90 кілометрів на годину. Причина такої відмінності полягає у тому, що зростає опір повітря.

На автомобіль буквально "тисне" повітряний потік. Через це двигун змушений витрачати більше енергії на його подолання. Якщо ж трішки сповільнити рух, то і споживання палива вдасться стабілізувати.

Оберіть правильну передачу

Не обов'язково зациклюватись лише на оптимальній швидкості вашого авто. Також зверніть увагу на передачу, на якій ви їздите. Якщо рухаєтесь на надто низьких обертах (менш як 2 тисячі обертів на хвилину для бензинових), то такий рух можна назвати не лише неефективним, а й шкідливим. Натомість краще рухатись, коли двигун працює у діапазоні 2500 – 3000 обертів на хвилину. Потурбуйтесь також про своєчасне перемикання на вищі передачі, якщо це необхідно.



Зверніть увагу на передачу, на якій ви їздите / Фото senivpetro

Крім того, заощадити паливо на трасі допоможе круїз-контроль. Він сприяє підтримці стабільної швидкості без зайвого прискорення або гальмування вашого авто.

Не забувайте і про плавність керування. Надто різкі натискання на педаль газу або ж гальмування – причини того, що споживання палива зросте. Якщо ж ваш рух рівномірний і плавний, то ви зможете непогано заощадити під час поїздки.

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Їздьте на оптимальній швидкості, обирайте правильну передачу, не "гасайте" та користуйтесь круїз-контролем. Ці прості кроки заощадять ваш чимало грошей під час поїздки.