Як пахне справжній чоловік: три аромати, які підкреслюють характер і лідерство

Парфум дозволяє не лише приємно пахнути. Він також здатний підкреслити ваш характер. Аромат дозволяє продемонструвати присутнім, хто поруч із ними.

І це чудово розуміє Еммануель Макрон, який обожнює парфум Dior Eau Sauvage. Цей аромат французький лідер використовує у "промислових масштабах". 24 Канал назве три парфуми, якими пахне справжній чоловік.

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Tom Ford Oud Wood

Для кого цей аромат? Для чоловіків, у яких вишуканий смак. Для тих, хто прагне підкреслити свою індивідуальність.

Перед нами – розкішний деревно-східний аромат. Він виділяється нотами уда, сандалу, кардамону й амбри. Характер димний, але м'який з легкою пікантністю перцю та ванілі. Чоловічий аромат глибокий, теплий і характеризується кремовою текстурою.

Чим особливий аромат? Він універсальний і статусний. Цей парфум підходить як для ділових зустрічей, так і для неформальних заходів ввечері.

Він досить стійкий і здатний триматись упродовж 8 – 10 годин. Його шлейф помірний, але відчутний.



Парфум Tom Ford Oud Wood для чоловіків / Колаж 24 Каналу

У лінійці парфумів Ford Oud Wood вважається "альфа-ароматом". А все завдяки тому, що у нього витончена мужність. Популярний цей аромат серед поціновувачів нішевої парфумерії.

Звернімо увагу! Цей аромат найкраще розкривається восени або взимку. Натомість у спекотну пору року краще віддати перевагу іншим парфумам.

Ціна: близько 12 тисяч за 50 мілілітрів.

Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum

Для кого цей аромат? Він підійде для харизматичних романтиків, які виділяються сильним характером.

Композиція цього парфуму – східно-деревна. Вона відкривається свіжим кардамоном, а також переходить у серце з лаванди й ірису. Завершується аромат теплою ваніллю та бобами тонка. У цього парфуму пудровий аромат, дещо солодкуватий відтінок. Усе це робить його чуттєвим і привабливим.

Чим особливий аромат? Почнімо з того, що це більш зріла та насичена версія класичного парфуму Le Male. Її створили для вечірнього використання.

Він стійкий і може триматись до 10 годин. Якщо говорити про шлейф, то він помітний.



Парфум Jean Paul Gaultier Le Male Le Parfum для чоловіків / Колаж 24 Каналу

Асоціюється цей аромат з образом сильного, але водночас романтичного чоловіка. Цей парфум ідеально підійде для побачень. Найкраще носити його восени та взимку або прохолодними вечорами.

Ціна: близько 3200 гривень за 75 мілілітрів.

Armani Acqua di Giò Eau de Parfum

Для кого цей аромат? Він підійде для енергійного та вільного духом чоловіка. Для того, хто живе у гармонії з природою та світом.

Парфум виділяється свіжим морським ароматом із цитрусовими нотками бергамоту. Також відчуваються морські акорди та деревна база з пачулі та кедра.

Чим особливий аромат? Перед нами універсальний парфум для активних чоловіків. Він ідеально підійде для теплої пори року – весни та літа.

Парфум досить стійкий і протримається впродовж 6 – 8 годин. Його шлейф легкий, але він помітний.



Парфум для чоловіків Armani Acqua di Giò Eau de Parfum / Колаж 24 Каналу

Асоціюється цей аромат зі свободою, природою та енергією. І він ідеально підійде для повсякденного використання, а також активного способу життя.

Ціна: близько 3500 гривень за 50 мілілітрів.

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Оберіть собі один або відразу кілька ароматів, які дозволять підкреслити ваш дух і характер. Нехай вони додадуть вам упевненості та допоможуть досягати бажаних результатів.