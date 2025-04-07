Про це розповів журналіст Олів'є Бомон у своїй книжці "Трагедія Єлисейського палацу". За його словами, Еммануель Макрон буквально використовує "промислову кількість" парфумів Dior Eau Sauvage, пише 24 Канал з посиланням на Le Parisien. Аромат настільки сильний, що його відчувають задовго до того, як президент Франції заходить у кімнату.

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Макрон наносить парфум у будь-який час доби

За словами журналіста, французький лідер використовує аромат "у будь-який час доби". Сам парфум описується як навмисний "атрибут влади". Цікаве те, що у Макрона флакончик завжди під рукою, "зокрема, в одній з шухляд столу".

У книзі можна натрапити на такий цікавий опис впливу парфуму Макрона на інших: "менш звичні відвідувачі можуть виявитися підкореними квітково-мускусним ароматом, настільки ж витонченим, наскільки і потужним".

Так само, як Людовик XIV зробив свої парфуми атрибутом влади, коли дефілював галереями Версаля, Еммануель Макрон використовує їх як елемент своєї влади на Єлисейських полях,

– йдеться у книжці.

Один з помічників Макрона зауважив, що президент використовує цей парфум як спосіб "майже маркування своєї території".

Цікаво, що навіть перша леді Бріджит Макрон "усе ще дивується (його аромату – 24 Канал) і голосно охає, коли її запитують про аромат чоловіка".

Водночас пані Макрон піддається спокусі, коли коханого немає вдома. Вона наносить трішки парфуму на себе, щоб відчути чоловіка навіть тоді, коли він десь далеко.

(Запах – 24 Канал) не заважає їй, коли він іноді відлітає за кордон на кілька днів, дозволити собі трохи кокетства: злегка збризнути себе парфумами чоловіка... щоб мати відчуття, що її чоловік не дуже далеко,

– стверджується в книзі журналіста.

Звернімо увагу! Sauvage – найбільш продаваний чоловічий аромат у світі. Його обличчям з 2015 року є голлівудський актор Джонні Депп.

Якби Sauvage міг супроводжувати Макрона, то це було б так / Колаж 24 Каналу, фото Soazig de la Moissonnière

Чим особливий Dior Eau Sauvage

Як зазначає виробник, на цей аромат надихнула пустеля в чарівну годину сутінків. У момент, коли прохолода ночі змішалась з палаючим повітрям пустелі. Це стало основою характеру цього шалено популярного чоловічого аромату.

Sauvage – ольфакторна інтерпретація сутінків. Часу, коли здатні вивільнитись неприборкані інстинкти. Цей аромат поєднує свіжість соковитої пряної ноти калабрійського бергамоту, а також чуттєвість таємничого акорду ванілі з Папуа-Нової Гвінеї.

Серцеві нотки – екстракт ванілі з Папуа-Нової Гвінеї. Вони роблять цей парфум більш мужнім, а сама композиція отримує апетитний аромат з димними акцентами.

Звернімо увагу, що ваніль збирають ще зеленою. Після цього її ошпарюють окропом та обробляють за допомогою інноваційного методу екстракції без використання хімічних розчинників.

Верхні нотки – бергамот з Реджо-ді-Калабрія.

Як наносити парфум? Передовсім слід очистити шкіру. Наступний крок – зволоження шкіри. І вже після цього можна нанести парфум Sauvage на точки пульсу, а також зап'ястя та шию.

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Якщо ви і собі захочете цей парфум, то на офіційному сайті Dior його продають за понад 6 тисяч гривень за 100 мілілітрів.