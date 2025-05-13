У цьому матеріалі 24 Канал розповість про українські бренди, які шиють чоловічі джинси. Ми звернемо увагу як на бюджетні моделі, так і одяг з символізмом.

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Staff

Цей виробник одягу працює з 2013 року. Й у його асортименті можна знайти кілька десятків моделей джинсів. Спеціалізація бренду – одягу стилі street style. Тут можна знайти варіанти різних кольорів, зі штучними потертостями та джинси скінні для поціновувачів обтислого одягу.



Чоловічі джинси бренду Staff / Скриншот з сайту

Ціна: від 830 до 1550 гривень.

Goldi

Цей бренд поєднує класичний стиль, комфорт, а також доступну ціну. Бренд заснували ще у 1990 році, і він є сімейним з повним циклом виробництва, що дозволяє контролювати якість отриманої продукції.

Якщо вам потрібні базові класичні джинси для поповнення свого гардероба, то вам сюди.



Чоловічі джинси бренду Goldi / Скриншот з сайту

Ціна: 1299 гривень.

Minnim

А це вже монобренд, який займається пошивом джинсового одягу. Він популяризує свідоме споживання, а також позачасовий дизайн. Джинси цього бренду розраховані на те, що ви носитимете їх не один сезон, насолоджуючись комфортом. Є як вузькі, так і класичні та вільного крою джинси, тож задовольнити свої фешнпотреби зможе кожен покупець.



Чоловічі джинси бренду Minnim / Скриншот з сайту

Ціна: від 2520 до 3800 гривень.

Авіація Галичини

Цей бренд пропоную стильні чоловічі джинси. У них можна помітити унікальні деталі, на які надихнула українська культура та регіони, до прикладу, Гуцульщина або Приазов'я. У моделях можна виявити приховані кишені. Також бренд пропонує різні крої, які задовольнять запити чоловіків з різними вподобаннями у стилі.



Чоловічі джинси бренду Авіація Галичини / Скриншот з сайту

Ціна: від 2900 до 3200 гривень.

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Оберіть собі саме ті джинси, які найбільше припали вам до душі. Нехай вони довго носяться та дарують відчуття стилю та комфорту під час кожного руху.