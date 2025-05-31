Так, наш мозок здатен переконувати нас, що фізична активність – це занадто складно, а полежати на дивані й подивитися серіал – значно краща ідея. Але цей "захисний" механізм можна обійти, а як саме – розповість 24 Канал завдяки GQ.

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Як змусити мозок полюбити фізичні вправи

Багато людей люблять фізичні вправи, зробили їх звичкою і невіддільною частиною свого дня. Але так само багато хто далеко не настільки фанатично ставиться до щоденних вправ, хоча й розуміє їхню важливість та необхідність.

На щастя, існує психологічний трюк, щоб змусити мозок повірити, що йому подобаються тренування. Його радить доктор Девід Рок.

Підсвідомо ми не сприймаємо фізичні вправи як щось, що нас захоплює. Це просто не те, що ми хочемо робити,

– пояснює він.

Натомість мозок завжди шукає винагороду, спосіб докладати мінімум зусиль (коли ви обираєте ліфт, а не сходи – це воно), бо сприймає зусилля як загрозу – вони ж витрачають ресурси.

Наш мозок сприймає фізичну активність як загрозу, але цей механізм можна обійти / Фото freepik

Користь тренувань – це теж винагорода, але вона довгострокова, тож мозок її ніби не враховує. Щоб обійти цей "захисний" механізм, Рок радить дати мозку винагороду, яку можна відчути в моменті.

Моя стратегія в тому, щоб пов'язати фізичні вправи з моєю роботою, оскільки я її люблю. Якщо я застрягаю, плавання або біг завжди розв'язують це. Тому я пов'язую фізичні вправи з тим, що вже вважаю дуже важливим, і це приносить мені винагороду,

– каже Рок.

Винагородою можуть бути фізичні вправи, щоб краще виспатися, провести час з друзями, покращити настрій завдяки дофаміну, або навіть момент, коли ви можете спокійно послухати захопливу аудіокнигу, і вас ніхто не буде турбувати.

Ідея в тому, що ви пов'язуєте фізичні вправи з чимось дуже важливим для вас. Щоб ваш мозок думав, що вам хочеться це робити, і перестав сприймати їх як загрозу.