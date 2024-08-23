Є думка, що окуляри повинні бути непомітними, та проблема в тому, що це неможливо. Сучасна мода вже прийняла ідею окулярів як аксесуара для вираження стилю (так само як, скажімо, для цього служить краватка).

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Тобто форма чи колір оправи можуть стати частиною вашої візуальної ідентичності. Але, що стосується будь-якого аксесуара, важливо, щоб окуляри були на своєму місці, доповнювали ваш стиль, але не визначали його.

Ось як вибрати окуляри під форму обличчя: 4 кроки

Крок перший – визначте форму обличчя. Це правильне місце для початку, коли треба навчитися підбирати оправу. Визначити форму обличчя просто – обведіть його на дзеркалі маркером (чи будь-чим іншим помітним, але щоб легко стиралося). Для кожної форми обличчя є певні оправи, які допоможуть збалансувати ваш образ.

Як вибрати оправу під форму обличчя / Ілюстрація Real Men Real Style

Крок другий – обирайте кольори, які доповнюють ваш тон шкіри. Це не складно. Якщо у вас холодний відтінок – обирайте чорний, сірий та синій. Якщо у вас теплий відтінок шкіри, підійдуть теплі кольори, такі як коричневий, рожевий і червоний. До слова, колір одягу, в якому ви почуваєтеся найкомфортніше, стосується й оправ для окулярів.

Крок третій – подумайте про свій спосіб життя. Наприклад, якщо ви спортсмен або працюєте в трудомісткій галузі, наприклад, у будівництві, вам варто обрати міцну оправу, яка витримає повсякденну діяльність. А якщо ви хочете мати крутий вигляд на важливій діловій зустрічі, обирайте стильні оправи з різними кутами нахилу. Для пляжу ж обирайте м'які кольорові оправи.

Крок четвертий – демонструйте індивідуальність. Простіше кажучи, ви можете знайти ідеальну форму, колір або візерунок окулярів, але ці якості мало що значитимуть, якщо вам у них буде некомфортно. Тобто незалежно від того, який стиль ви оберете, переконайтеся, що ви відчуваєте себе впевнено і задоволені своїм вибором.

Процес вибору окулярів не повинен бути складним або страшним. Це може бути весело, і це продемонструє, ким ви є як особистість. А ці 4 прості кроки зроблять ваш пошук ідеальної оправи максимально простим.